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Опрос показал, сколько россиян хотели бы открыть собственный бизнес - РИА Новости, 13.04.2022
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Опрос показал, сколько россиян хотели бы открыть собственный бизнес
Опрос показал, сколько россиян хотели бы открыть собственный бизнес - РИА Новости, 13.04.2022
Опрос показал, сколько россиян хотели бы открыть собственный бизнес
Половина жителей нашей страны хотела бы открыть собственный бизнес, выяснили аналитики сервиса "Рабoта.ру", опросив 3000 респондентов. Результаты исследования... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:35
2022-04-13T03:35
общество
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Половина жителей нашей страны хотела бы открыть собственный бизнес, выяснили аналитики сервиса "Рабoта.ру", опросив 3000 респондентов. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.При этом 27% респондентов рассказали, что готовы к открытию бизнеса уже в течение этого года. Еще 41% опрошенных отметили, что им понадобится 2-3 года, а трети участников исследования (32%) необходимо четыре-пять лет на подготовку.Также 47% опрошенных указали, что для открытия и масштабирования собственного бизнеса необходимо получить профильные знания и образование. Еще 46% респондентов отметили важность связей для открытия бизнеса, а 45% указали, что им помогут меры государственной поддержки.Еще 36% участников исследования выделили важность льготных кредитов для бизнеса, 34% — значимость бизнес-стратегии, а 29% — поддержку друзей и близких. Из опрошенных 18% уверены, что в открытии бизнеса поможет снижение конкуренции в отрасли, а 11% отметили пользу от снятия коронавирусных ограничений. В варианте "Другое" 5% опрошенных чаще всего отмечали стабильную экономическую обстановку.
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353
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общество, россия
03:35 13.04.2022
 
Опрос показал, сколько россиян хотели бы открыть собственный бизнес

Опрос "Рабoты.ру" показал, что 46 процентов россиян хотели бы открыть собственный бизнес

© Depositphotos / Andrey PopovПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Depositphotos / Andrey Popov
Подписание договора. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Половина жителей нашей страны хотела бы открыть собственный бизнес, выяснили аналитики сервиса "Рабoта.ру", опросив 3000 респондентов. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина опрошенных жителей России (46%) отметили, что хотели бы открыть собственный бизнес. Чаще всего это отмечали жители Москвы (24%), Санкт-Петербурга (7%), Екатеринбурга (3%) и Нижнего Новгорода (3%), а также Новосибирска (2%)", - выяснили авторы исследования.
При этом 27% респондентов рассказали, что готовы к открытию бизнеса уже в течение этого года. Еще 41% опрошенных отметили, что им понадобится 2-3 года, а трети участников исследования (32%) необходимо четыре-пять лет на подготовку.
Также 47% опрошенных указали, что для открытия и масштабирования собственного бизнеса необходимо получить профильные знания и образование. Еще 46% респондентов отметили важность связей для открытия бизнеса, а 45% указали, что им помогут меры государственной поддержки.
Еще 36% участников исследования выделили важность льготных кредитов для бизнеса, 34% — значимость бизнес-стратегии, а 29% — поддержку друзей и близких. Из опрошенных 18% уверены, что в открытии бизнеса поможет снижение конкуренции в отрасли, а 11% отметили пользу от снятия коронавирусных ограничений. В варианте "Другое" 5% опрошенных чаще всего отмечали стабильную экономическую обстановку.
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