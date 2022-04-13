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Белоруссия рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС - РИА Новости, 13.04.2022
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Белоруссия рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС
Белоруссия рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС - РИА Новости, 13.04.2022
Белоруссия рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС
Белоруссия рассматривает вопрос о безвизовом въезде для граждан сопредельных стран ЕС в целях "укрепления добрососедских отношений", сообщил в среду... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:22
2022-04-13T12:14
в мире
белоруссия
евросоюз
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия рассматривает вопрос о безвизовом въезде для граждан сопредельных стран ЕС в целях "укрепления добрососедских отношений", сообщил в среду госпогранкомитет республики."В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС (Польша, Литва и Латвия – ред.) права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что одновременно госпогранкомитет прорабатывает механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска. "После отмены коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы фиксируется увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из сопредельных стран ЕС", - заявили в ведомстве.С 2017 года Белоруссия в целях развития туризма ввела безвизовый режим для иностранных граждан, прибывающих в республику через аэропорты на срок не более 30 суток. Постепенно перечень стран, на граждан которых распространяется безвизовый режим, достиг 76, включая Польшу, Литву и Латвию. Между тем при въезде через наземные пункты пропуска визовый режим сохранен. Россиянам же виза не нужна. Кроме того, безвизовый въезд установлен для граждан стран СНГ, а также некоторых других стран, с которыми у Минска заключены соответствующие двусторонние договоренности. Безвизовый порядок въезда возможен при посещении иностранцами некоторых туристско-рекреационных зон.После президентских выборов в Белоруссии в 2020 году отношения Минска с рядом стран Запада, в том числе Польшей, Латвией и Литвой, серьезно ухудшились. Запад не признал Александра Лукашенко избранным президентом, обвинял белорусские власти в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко же обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, среди стран, из которых координировались акции протеста в республике, он называл, в частности, Польшу, Литву, Украину.В прошлом году Литва, Латвия и Польша обвиняли Минск в создании миграционного кризиса из-за роста числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Белорусская сторона обвинения категорически отрицала. Кроме того, белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов из Литвы, Польши и Латвии на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777119381.html
https://ria.ru/20211112/migratsiya-1758858571.html
https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии
11:22 13.04.2022 (обновлено: 12:14 13.04.2022)
 
Белоруссия рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС

Белоруссия рассматривает введение безвизового режима для граждан соседних стран ЕС

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Пункт пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия рассматривает вопрос о безвизовом въезде для граждан сопредельных стран ЕС в целях "укрепления добрососедских отношений", сообщил в среду госпогранкомитет республики.
"В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС (Польша, Литва и Латвия – ред.) права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что одновременно госпогранкомитет прорабатывает механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска. "После отмены коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы фиксируется увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из сопредельных стран ЕС", - заявили в ведомстве.
С 2017 года Белоруссия в целях развития туризма ввела безвизовый режим для иностранных граждан, прибывающих в республику через аэропорты на срок не более 30 суток. Постепенно перечень стран, на граждан которых распространяется безвизовый режим, достиг 76, включая Польшу, Литву и Латвию. Между тем при въезде через наземные пункты пропуска визовый режим сохранен. Россиянам же виза не нужна. Кроме того, безвизовый въезд установлен для граждан стран СНГ, а также некоторых других стран, с которыми у Минска заключены соответствующие двусторонние договоренности. Безвизовый порядок въезда возможен при посещении иностранцами некоторых туристско-рекреационных зон.
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После президентских выборов в Белоруссии в 2020 году отношения Минска с рядом стран Запада, в том числе Польшей, Латвией и Литвой, серьезно ухудшились. Запад не признал Александра Лукашенко избранным президентом, обвинял белорусские власти в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко же обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, среди стран, из которых координировались акции протеста в республике, он называл, в частности, Польшу, Литву, Украину.
В прошлом году Литва, Латвия и Польша обвиняли Минск в создании миграционного кризиса из-за роста числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Белорусская сторона обвинения категорически отрицала. Кроме того, белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов из Литвы, Польши и Латвии на белорусскую территорию.
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