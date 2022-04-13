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Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России - РИА Новости, 13.04.2022
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Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России
Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России - РИА Новости, 13.04.2022
Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России
Правительство Камчатки заявило, что уровень безработицы в крае – самый низкий по России, а экономика региона растет по всем показателям. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:10
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камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Правительство Камчатки заявило, что уровень безработицы в крае – самый низкий по России, а экономика региона растет по всем показателям."На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % – это самый низкий показатель по Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы администрации Камчатского края.В правительстве добавили, что по итогам 2021 года на Камчатке выросла реальная зарплата на 4,5% и на 3% - реальные доходы населения.
https://ria.ru/20220408/bezrabotitsa-1782496189.html
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камчатский край, общество
03:10 13.04.2022 (обновлено: 03:11 13.04.2022)
 
Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России

Правительство Камчатки заявило о самом низком уровне безработицы по России

© РИА Новости / Алексей ФилипповПетропавловск–Камчатский
Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Правительство Камчатки заявило, что уровень безработицы в крае – самый низкий по России, а экономика региона растет по всем показателям.
"На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % – это самый низкий показатель по Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы администрации Камчатского края.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 13:06Республика Ингушетия
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6%
В правительстве добавили, что по итогам 2021 года на Камчатке выросла реальная зарплата на 4,5% и на 3% - реальные доходы населения.
 
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