https://ria.ru/20220413/bezrabotitsa-1783233009.html

Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России

Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России - РИА Новости, 13.04.2022

Власти Камчатки заявили о самом низком уровне безработицы по России

Правительство Камчатки заявило, что уровень безработицы в крае – самый низкий по России, а экономика региона растет по всем показателям. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:10

2022-04-13T03:10

2022-04-13T03:11

камчатский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e085bb13ec36559679771fcf0b3bda99.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Правительство Камчатки заявило, что уровень безработицы в крае – самый низкий по России, а экономика региона растет по всем показателям."На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % – это самый низкий показатель по Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы администрации Камчатского края.В правительстве добавили, что по итогам 2021 года на Камчатке выросла реальная зарплата на 4,5% и на 3% - реальные доходы населения.

https://ria.ru/20220408/bezrabotitsa-1782496189.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

камчатский край, общество