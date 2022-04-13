https://ria.ru/20220413/bezopasnost-1783375451.html

Москва и Минск обсудили роль международного права в управлении интернетом

Москва и Минск обсудили роль международного права в управлении интернетом - РИА Новости, 13.04.2022

Москва и Минск обсудили роль международного права в управлении интернетом

Россия и Белоруссия считают необходимым усилить роль международного права в вопросах управления интернетом, об этом шла речь на двусторонних консультациях по... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:29

2022-04-13T17:29

2022-04-13T17:39

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия считают необходимым усилить роль международного права в вопросах управления интернетом, об этом шла речь на двусторонних консультациях по вопросам обеспечения информационной безопасности.Очередной раунд консультаций прошел во вторник в Минске, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ."Состоялся предметный обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-белорусского сотрудничества в области безопасности в информационной сфере... Отмечена актуальность укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности и необходимость повышения роли международного права и Международного союза электросвязи в вопросах управления интернетом", - говорится в сообщении.На консультациях также обсуждался ход выполнения плана реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2021-2022 годы. Кроме того, был рассмотрен проект концепции информационной безопасности Союзного государства."Подтверждена важность наращивания совместных усилий по обеспечению информационной безопасности в рамках СНГ и ОДКБ. Затронуты вопросы взаимодействия российских и белорусских экспертов на площадке ООН по безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий", - отмечается в пресс-релизе.Межведомственную делегацию с российской стороны возглавил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов, с белорусской – заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.

https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783245654.html

https://ria.ru/20220412/integratsiya-1783125434.html

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