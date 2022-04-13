15:30 13.04.2022 (обновлено: 16:34 13.04.2022)
Украинские беженцы начали возвращаться на родину, сообщили в МВД Польши
МВД Польши: поток беженцев с Украины сократился, некоторые возвращаются обратно
© REUTERS / Fabrizio BenschБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Кросценко — Смильница"
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Кросценко — Смильница"
ВАРШАВА, 13 апр — РИА Новости. Число беженцев с Украины, которые пересекают украинско-польскую границу, значительно сократилось, некоторые начали возвращаться на родину, сообщил на брифинге госсекретарь МВД Польши, представитель правительства по вопросам беженцев Павел Шефернакер.
"Границу ежедневно пересекали до 140 тысяч человек, сегодня польско-украинскую границу в день пересекают плюс-минус 20-30 тысяч человек", — сказал Шефернакер.
По его словам, зафиксирован "незначительный рост" движения из Польши на Украину. "Появились первые случаи возвращения на Украину женщин с детьми. Такие случаи есть в течение нескольких дней. Это в первую очередь жители Западной Украины", — пояснил он.
Ранее погранслужба Польши сообщила, что с Украины с начала российской спецоперации прибыли около 2,7 миллиона беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.