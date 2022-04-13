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В России за два дня дополнительно развернули пять ПВР для беженцев - РИА Новости, 13.04.2022
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В России за два дня дополнительно развернули пять ПВР для беженцев
В России за два дня дополнительно развернули пять ПВР для беженцев - РИА Новости, 13.04.2022
В России за два дня дополнительно развернули пять ПВР для беженцев
Еще пять пунктов временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за два последних дня в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:33
2022-04-13T12:33
владимир путин
россия
украина
донбасс
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Еще пять пунктов временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за два последних дня в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб."На утро среды, на территории 42 регионов РФ функционируют 475 пунктов временного размещения", - сказал собеседник агентства.Он добавил что в этих ПВР находятся 31,8 тысячи человек, среди них 11,7 тысячи детей.Таким образом, с понедельника число задействованных для приема беженцев субъектов выросло на два, ПВР – на пять, а число размещенных там людей – почти на одну тысячу.Собеседник агентства напомнил, что с начала эскалации военного конфликта границу России пересекли 771,4 тысячи беженцев, в том числе 147,4 тысячи детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/bezhentsy-1782933579.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, общество
12:33 13.04.2022
 
В России за два дня дополнительно развернули пять ПВР для беженцев

В России за два дня дополнительно развернули пять ПВР для беженцев с Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества Ермак в Зернограде Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Еще пять пунктов временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за два последних дня в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"На утро среды, на территории 42 регионов РФ функционируют 475 пунктов временного размещения", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил что в этих ПВР находятся 31,8 тысячи человек, среди них 11,7 тысячи детей.
Таким образом, с понедельника число задействованных для приема беженцев субъектов выросло на два, ПВР – на пять, а число размещенных там людей – почти на одну тысячу.
Собеседник агентства напомнил, что с начала эскалации военного конфликта границу России пересекли 771,4 тысячи беженцев, в том числе 147,4 тысячи детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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