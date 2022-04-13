https://ria.ru/20220413/avtoobzvon-1783376920.html
Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком
Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком - РИА Новости, 13.04.2022
Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком
Воронежские спасатели заявили, что МЧС не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:35
2022-04-13T17:35
2022-04-13T17:35
россия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Воронежские спасатели заявили, что МЧС не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения."Коллеги, в связи с массовыми автоматическими обзвонами пользователей в мессенджерах и распространении от имени МЧС России фейковой информации, сообщаем следующее: МЧС России никогда не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения", - сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по Воронежской области.По его словам, вся информация, распространяемая МЧС РФ, публикуется на официальных ресурсах. Проверить достоверность полученной информации можно по телефону доверия спасателей.
https://ria.ru/20220413/oproverzhenie-1783331159.html
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком
Воронежские спасатели предупредили о фейковом автообзвоне в мессенджерах от имени МЧС