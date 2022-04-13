https://ria.ru/20220413/avtoobzvon-1783376920.html

Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком

Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком - РИА Новости, 13.04.2022

Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком

Воронежские спасатели заявили, что МЧС не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:35

2022-04-13T17:35

2022-04-13T17:35

россия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Воронежские спасатели заявили, что МЧС не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения."Коллеги, в связи с массовыми автоматическими обзвонами пользователей в мессенджерах и распространении от имени МЧС России фейковой информации, сообщаем следующее: МЧС России никогда не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения", - сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по Воронежской области.По его словам, вся информация, распространяемая МЧС РФ, публикуется на официальных ресурсах. Проверить достоверность полученной информации можно по телефону доверия спасателей.

https://ria.ru/20220413/oproverzhenie-1783331159.html

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия