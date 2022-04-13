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Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком - РИА Новости, 13.04.2022
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Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком
Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком - РИА Новости, 13.04.2022
Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком
Воронежские спасатели заявили, что МЧС не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:35
2022-04-13T17:35
россия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Воронежские спасатели заявили, что МЧС не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения."Коллеги, в связи с массовыми автоматическими обзвонами пользователей в мессенджерах и распространении от имени МЧС России фейковой информации, сообщаем следующее: МЧС России никогда не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения", - сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по Воронежской области.По его словам, вся информация, распространяемая МЧС РФ, публикуется на официальных ресурсах. Проверить достоверность полученной информации можно по телефону доверия спасателей.
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россия
воронежская область
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россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
17:35 13.04.2022
 
Воронежские спасатели назвали автообзвон в мессенджерах от имени МЧС фейком

Воронежские спасатели предупредили о фейковом автообзвоне в мессенджерах от имени МЧС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Воронежские спасатели заявили, что МЧС не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения.
"Коллеги, в связи с массовыми автоматическими обзвонами пользователей в мессенджерах и распространении от имени МЧС России фейковой информации, сообщаем следующее: МЧС России никогда не использует автообзвон в мессенджерах для оповещения и информирования населения", - сообщил в среду журналистам представитель ГУМЧС по Воронежской области.
По его словам, вся информация, распространяемая МЧС РФ, публикуется на официальных ресурсах. Проверить достоверность полученной информации можно по телефону доверия спасателей.
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РоссияВоронежская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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