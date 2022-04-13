https://ria.ru/20220413/arktika-1783325076.html
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике
Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:36
2022-04-13T14:36
2022-04-13T14:51
экономика
арктика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС, заявил президент России Владимир Путин."Следует четко зафиксировать сроки и объемы поставок судов ледокольного флота, грузовых судов арктического класса, о чем я сказал, сроки нужно обозначить. А также комплектующего оборудования, которое необходимо для их строительства", - сказал он совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.С учетом этого необходимо предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей судостроительных предприятий, добавил Путин.Путин подчеркнул, что это очень важная задача.Путин также отметил, что по всем мероприятия сводного плана должны быть определены объемы и источники финансирования."Причем предметно, как говорится, с разбивкой по годам", - добавил он.
https://ria.ru/20220413/modernizatsiya-1783325473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, арктика, владимир путин, россия
14:36 13.04.2022 (обновлено: 14:51 13.04.2022)
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике
Президент Путин призвал зафиксировать четкие сроки поставки судов для работы в Арктике
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС, заявил президент России Владимир Путин.
"Следует четко зафиксировать сроки и объемы поставок судов ледокольного флота, грузовых судов арктического класса, о чем я сказал, сроки нужно обозначить. А также комплектующего оборудования, которое необходимо для их строительства", - сказал он совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ
.
С учетом этого необходимо предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей судостроительных предприятий, добавил Путин.
"В сводном плане развития Севморпути необходимо предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС", - отметил он.
Путин подчеркнул, что это очень важная задача.
"Прежде всего, конечно, думать об этом нужно на местах реализации наиболее важных, масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов", - добавил глава государства.
Путин также отметил, что по всем мероприятия сводного плана должны быть определены объемы и источники финансирования.
"Причем предметно, как говорится, с разбивкой по годам", - добавил он.