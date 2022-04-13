https://ria.ru/20220413/arktika-1783325076.html

Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике

Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022

Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике

Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:36

2022-04-13T14:36

2022-04-13T14:51

экономика

арктика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС, заявил президент России Владимир Путин."Следует четко зафиксировать сроки и объемы поставок судов ледокольного флота, грузовых судов арктического класса, о чем я сказал, сроки нужно обозначить. А также комплектующего оборудования, которое необходимо для их строительства", - сказал он совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.С учетом этого необходимо предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей судостроительных предприятий, добавил Путин.Путин подчеркнул, что это очень важная задача.Путин также отметил, что по всем мероприятия сводного плана должны быть определены объемы и источники финансирования."Причем предметно, как говорится, с разбивкой по годам", - добавил он.

https://ria.ru/20220413/modernizatsiya-1783325473.html

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арктика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, арктика, владимир путин, россия