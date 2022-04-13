Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/arktika-1783325076.html
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике
Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:36
2022-04-13T14:51
экономика
арктика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС, заявил президент России Владимир Путин."Следует четко зафиксировать сроки и объемы поставок судов ледокольного флота, грузовых судов арктического класса, о чем я сказал, сроки нужно обозначить. А также комплектующего оборудования, которое необходимо для их строительства", - сказал он совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.С учетом этого необходимо предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей судостроительных предприятий, добавил Путин.Путин подчеркнул, что это очень важная задача.Путин также отметил, что по всем мероприятия сводного плана должны быть определены объемы и источники финансирования."Причем предметно, как говорится, с разбивкой по годам", - добавил он.
https://ria.ru/20220413/modernizatsiya-1783325473.html
https://ria.ru/20220413/zakon-1783325330.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, арктика, владимир путин, россия
14:36 13.04.2022 (обновлено: 14:51 13.04.2022)
 
Путин призвал зафиксировать сроки поставки судов для работы в Арктике

Президент Путин призвал зафиксировать четкие сроки поставки судов для работы в Арктике

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС, заявил президент России Владимир Путин.
"Следует четко зафиксировать сроки и объемы поставок судов ледокольного флота, грузовых судов арктического класса, о чем я сказал, сроки нужно обозначить. А также комплектующего оборудования, которое необходимо для их строительства", - сказал он совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.
Российская военная база Арктический трилистник - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 14:38
Путин поручил модернизировать военные городки и базы в Арктике
С учетом этого необходимо предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей судостроительных предприятий, добавил Путин.
"В сводном плане развития Севморпути необходимо предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС", - отметил он.
Путин подчеркнул, что это очень важная задача.
"Прежде всего, конечно, думать об этом нужно на местах реализации наиболее важных, масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов", - добавил глава государства.
Путин также отметил, что по всем мероприятия сводного плана должны быть определены объемы и источники финансирования.
"Причем предметно, как говорится, с разбивкой по годам", - добавил он.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 14:37
Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику
 
ЭкономикаАрктикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала