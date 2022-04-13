Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин
Президент Путин: Россия может наладить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, есть возможности переналадить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что сейчас в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства", - сказал он на совещании по развитию Арктики.
Президент отметил, что в текущей ситуации это создает определенные трудности, но у РФ есть ресурсы и "все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе - еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов".
Глава государства поручил всем отв6ственным ведомствам, задействованным в Арктике, "грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием".