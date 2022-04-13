https://ria.ru/20220413/arktika-1783298925.html

Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин

Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022

Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин

Ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, есть возможности переналадить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым, заявил президент... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:06

2022-04-13T13:06

2022-04-13T13:06

экономика

россия

арктика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:1032:2047:2183_1920x0_80_0_0_b1f6da7db11da9440528d7f27610d895.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, есть возможности переналадить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что сейчас в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства", - сказал он на совещании по развитию Арктики.Президент отметил, что в текущей ситуации это создает определенные трудности, но у РФ есть ресурсы и "все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе - еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов".Глава государства поручил всем отв6ственным ведомствам, задействованным в Арктике, "грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием".

https://ria.ru/20220413/arktika-1783297146.html

https://ria.ru/20220413/arktika-1783293904.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, арктика, владимир путин