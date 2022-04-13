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Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022
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Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин
Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022
Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин
Ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, есть возможности переналадить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым, заявил президент... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:06
2022-04-13T13:06
экономика
россия
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, есть возможности переналадить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что сейчас в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства", - сказал он на совещании по развитию Арктики.Президент отметил, что в текущей ситуации это создает определенные трудности, но у РФ есть ресурсы и "все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе - еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов".Глава государства поручил всем отв6ственным ведомствам, задействованным в Арктике, "грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием".
https://ria.ru/20220413/arktika-1783297146.html
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экономика, россия, арктика, владимир путин
13:06 13.04.2022
 
Некоторые компании не исполняют свои обязательства по Арктике, заявил Путин

Президент Путин: Россия может наладить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, есть возможности переналадить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что сейчас в результате действия недружественных стран ряд транспортных логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства", - сказал он на совещании по развитию Арктики.
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 13:00
Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин
Президент отметил, что в текущей ситуации это создает определенные трудности, но у РФ есть ресурсы и "все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе - еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов".
Глава государства поручил всем отв6ственным ведомствам, задействованным в Арктике, "грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 12:51
Путин призвал обеспечить Арктику всеми необходимыми товарами
 
ЭкономикаРоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
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