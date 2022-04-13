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Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022
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Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022
Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами по работе в Арктике, в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:00
2022-04-13T13:22
арктика
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами по работе в Арктике, в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию арктических регионов."Подчеркну, что Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнерами. И в рамках текущих и будущих программ и проектов в Арктике", - сказал Путин. Подтверждением тому он назвал наличие в российских арктических регионах различных преференций для российского и зарубежного бизнеса."Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работы. Всем, кто так же, как и Россия заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать совместную работу", - добавил Путин.
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арктика, владимир путин, экономика
13:00 13.04.2022 (обновлено: 13:22 13.04.2022)
 
Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин

Путин: Россия открыта к сотрудничеству по по работе в Арктике со всеми странами

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами по работе в Арктике, в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию арктических регионов.
"Подчеркну, что Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнерами. И в рамках текущих и будущих программ и проектов в Арктике", - сказал Путин. Подтверждением тому он назвал наличие в российских арктических регионах различных преференций для российского и зарубежного бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 13:08
Путин: Россия не рассматривает Арктику как поле геополитических интриг
"Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работы. Всем, кто так же, как и Россия заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать совместную работу", - добавил Путин.
 
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