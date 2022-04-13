https://ria.ru/20220413/arktika-1783297146.html

Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин

Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022

Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин

Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами по работе в Арктике, в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:00

2022-04-13T13:00

2022-04-13T13:22

арктика

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776661493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47c1f9394148f248a3c5f307ddd1501.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами по работе в Арктике, в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию арктических регионов."Подчеркну, что Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнерами. И в рамках текущих и будущих программ и проектов в Арктике", - сказал Путин. Подтверждением тому он назвал наличие в российских арктических регионах различных преференций для российского и зарубежного бизнеса."Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работы. Всем, кто так же, как и Россия заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать совместную работу", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783299286.html

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арктика, владимир путин, экономика