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Липецкие власти готовы сотрудничать с агроинвесторами для поддержки АПК

Липецкие власти готовы сотрудничать с агроинвесторами для поддержки АПК - РИА Новости, 13.04.2022

Липецкие власти готовы сотрудничать с агроинвесторами для поддержки АПК

Липецкие власти готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам в целях поддержки агропромышленного сектора, заявил глава Липецкой области Игорь... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:40

2022-04-13T11:40

2022-04-13T11:40

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Липецкие власти готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам в целях поддержки агропромышленного сектора, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он провел встречи с руководством ряда работающих в регионе компаний, на которой обсуждалась работа предприятий в условиях санкций и планы их дальнейшего развития."На федеральном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса, которые будут способствовать повышению уровня продовольственной безопасности страны. Мы, в свою очередь, готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам, которые потребуют нашего участия", - сказал Артамонов.Представители одной из крупнейших российских продовольственных компаний сообщили на встрече о планах реализовать в 2022-2023 году крупный инвестиционный проект, предусматривающий реконструкцию хлебозавода. В его реконструкцию планируется вложить порядка 900 миллионов рублей.Еще один участник встречи сообщил о планах по увеличению производственных мощностей до 1200 тонн в сутки переработки рапса и других масличных культур. Кроме того, планируется строительство цеха линии розлива мощностью до 30 миллионов бутылок в год.Артамонов напомнил, что сохранение продовольственной безопасности – важнейшая задача, поставленная президентом.

https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html

https://ria.ru/20220412/kooperativy-1783039270.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов