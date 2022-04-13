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Липецкие власти готовы сотрудничать с агроинвесторами для поддержки АПК
Липецкие власти готовы сотрудничать с агроинвесторами для поддержки АПК - РИА Новости, 13.04.2022
Липецкие власти готовы сотрудничать с агроинвесторами для поддержки АПК
Липецкие власти готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам в целях поддержки агропромышленного сектора, заявил глава Липецкой области Игорь... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:40
2022-04-13T11:40
2022-04-13T11:40
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Липецкие власти готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам в целях поддержки агропромышленного сектора, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он провел встречи с руководством ряда работающих в регионе компаний, на которой обсуждалась работа предприятий в условиях санкций и планы их дальнейшего развития."На федеральном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса, которые будут способствовать повышению уровня продовольственной безопасности страны. Мы, в свою очередь, готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам, которые потребуют нашего участия", - сказал Артамонов.Представители одной из крупнейших российских продовольственных компаний сообщили на встрече о планах реализовать в 2022-2023 году крупный инвестиционный проект, предусматривающий реконструкцию хлебозавода. В его реконструкцию планируется вложить порядка 900 миллионов рублей.Еще один участник встречи сообщил о планах по увеличению производственных мощностей до 1200 тонн в сутки переработки рапса и других масличных культур. Кроме того, планируется строительство цеха линии розлива мощностью до 30 миллионов бутылок в год.Артамонов напомнил, что сохранение продовольственной безопасности – важнейшая задача, поставленная президентом.
https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html
https://ria.ru/20220412/kooperativy-1783039270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости
. Липецкие власти готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам в целях поддержки агропромышленного сектора, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов
.
Он провел встречи с руководством ряда работающих в регионе компаний, на которой обсуждалась работа предприятий в условиях санкций и планы их дальнейшего развития.
"На федеральном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса, которые будут способствовать повышению уровня продовольственной безопасности страны. Мы, в свою очередь, готовы взаимодействовать с агроинвесторами по всем вопросам, которые потребуют нашего участия", - сказал Артамонов.
Представители одной из крупнейших российских продовольственных компаний сообщили на встрече о планах реализовать в 2022-2023 году крупный инвестиционный проект, предусматривающий реконструкцию хлебозавода. В его реконструкцию планируется вложить порядка 900 миллионов рублей.
Еще один участник встречи сообщил о планах по увеличению производственных мощностей до 1200 тонн в сутки переработки рапса и других масличных культур. Кроме того, планируется строительство цеха линии розлива мощностью до 30 миллионов бутылок в год.
Артамонов напомнил, что сохранение продовольственной безопасности – важнейшая задача, поставленная президентом.
"Минсельхоз выделяет субсидии хлебопекам для компенсаций производственных затрат. Надеюсь, вы их скоро получите, и это поможет стабилизировать цены на хлеб", - сказал Артамонов.