https://ria.ru/20220413/afganistan-1783232412.html

NYT: талибы убили и похитили около 490 бывших чиновников и военных

NYT: талибы убили и похитили около 490 бывших чиновников и военных - РИА Новости, 13.04.2022

NYT: талибы убили и похитили около 490 бывших чиновников и военных

Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили почти 490... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T02:58

2022-04-13T02:58

2022-04-13T02:58

в мире

афганистан

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили почти 490 бывших правительственных чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международными силами, сообщается в расследовании газеты New York Times.Лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года объявил о всеобщей амнистии.Согласно расследованию, журналисты подтвердили 86 убийств только в провинции Баглан, еще 114 человек пропали без вести в Кандагаре. Издание сообщает, что исчезновения и убийства были зафиксированы во всех 34 провинциях Афганистана. По данным газеты, талибы "используют амнистию как ловушку, чтобы выманить солдат из укрытия"."Они вызвали меня в отделение полиции. Я подумал, что из-за амнистии они могут просто задать несколько вопросов... Они начали бить меня, затем бросили в колодец и говорили мне: "Ты сражался против нас так много лет и убил так много лучших наших людей". Я действительно думал, что они убьют меня... Так много моих однополчан также были брошены в колодец. Эти зверства продолжаются по сей день", - приводит издание слова человека, которого называет бывшим командиром сил безопасности.Отмечается, что сотрудники газеты проводили расследование в течение семи месяцев. Для проверки данных они использовали различные методы, включая судебно-медицинские экспертизы видео, подтверждение достоверности сообщений местных СМИ, опросы выживших, свидетелей и членов семей погибших. Журналисты также проанализировали данные правозащитных организаций.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220403/afganistan-1781515103.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан