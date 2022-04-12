https://ria.ru/20220412/zhurnalisty-1783205716.html
Журналисты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР
Журналисты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022
Журналисты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР
Российские журналисты, в том числе корреспондент РИА Новости, попали под обстрел в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:36
2022-04-12T20:36
2022-04-12T23:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
фрунзе
луганская народная республика
сцкк
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ФРУНЗЕ (ЛНР), 12 апр — РИА Новости. Российские журналисты, в том числе корреспондент РИА Новости, попали под обстрел в Луганской Народной Республике.Украинские силовики открыли огонь, когда представители СМИ России и ЛНР, а также пресс-служба Народной милиции и офицер представительства республики в СЦКК работали на месте обстрела в поселке Фрунзе. Никто не пострадал.Украинские силовики обстреляли жилой массив во Фрунзе накануне днем. По данным представительства в СЦКК, они выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град". При этом получила ранения женщина, были разрушены хозяйственные постройки.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Украинские силовики открыли огонь в момент, когда офицер представительства ЛНР в СЦКК фиксировал последствия обстрела жилого массива поселка со стороны силовиков. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20220412/obstrel-1783184393.html
фрунзе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фрунзе, луганская народная республика, сцкк
20:36 12.04.2022 (обновлено: 23:04 12.04.2022)
Журналисты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР
Журналисты российских СМИ, в том числе РИА Новости, попали под обстрел в ЛНР