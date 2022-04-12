14:21 12.04.2022 (обновлено: 14:25 12.04.2022)
Милонов назвал свой главный японский актив
Депутат Милонов заявил, что из активов Японии у него есть только игровая приставка
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что из активов этой страны у него есть только игровая приставка.
"К сожалению, главный мой актив японского происхождения - детская игровая приставка", - поделился депутат. Политик заявил, что Токио решением о введении недружественных санкций лишает себя "огромной части настоящего суверенитета". "Думаю, что такое политическое поведение не соответствует ни одному самурайскому кодексу", - резюмировал он.
Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.