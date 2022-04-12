https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783110532.html

Милонов назвал свой главный японский актив

Милонов назвал свой главный японский актив - РИА Новости, 12.04.2022

Милонов назвал свой главный японский актив

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что из активов этой страны у него есть только игровая... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:21

2022-04-12T14:21

2022-04-12T14:25

политика

россия

япония

госдума рф

виталий милонов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что из активов этой страны у него есть только игровая приставка."К сожалению, главный мой актив японского происхождения - детская игровая приставка", - поделился депутат. Политик заявил, что Токио решением о введении недружественных санкций лишает себя "огромной части настоящего суверенитета". "Думаю, что такое политическое поведение не соответствует ни одному самурайскому кодексу", - резюмировал он.Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.

https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783043683.html

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политика, россия, япония, госдума рф, виталий милонов, санкции в отношении россии