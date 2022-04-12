https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783043683.html

Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров

Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров - РИА Новости, 12.04.2022

Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров

Запрет на импорт из РФ в Японию коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:38

2022-04-12T10:38

2022-04-12T10:51

санкции в отношении россии

в мире

япония

россия

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ТОКИО, 12 апр – РИА Новости. Запрет на импорт из РФ в Японию коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски, говорится в пресс-релизе японского министерства экономики, торговли и промышленности.К импорту также запрещены детали от автомобилей и мотоциклов, металлообрабатывающее оборудование, помпы.Ограничения вступят в силу 19 апреля.Вместе с этим, отмечается в документе, если контракты на импорт подлежащих к запрету товаров были заключены до 18 апреля, импортерам будет предоставлен так называемый льготный период сроком в три месяца. Запрет на импорт товаров не будет распространяться, если они будут ввозиться в Японию для личного пользования.О вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, в мире, япония, россия