Рейтинг@Mail.ru
Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783043683.html
Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров
Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров - РИА Новости, 12.04.2022
Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров
Запрет на импорт из РФ в Японию коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:38
2022-04-12T10:51
санкции в отношении россии
в мире
япония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
ТОКИО, 12 апр – РИА Новости. Запрет на импорт из РФ в Японию коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски, говорится в пресс-релизе японского министерства экономики, торговли и промышленности.К импорту также запрещены детали от автомобилей и мотоциклов, металлообрабатывающее оборудование, помпы.Ограничения вступят в силу 19 апреля.Вместе с этим, отмечается в документе, если контракты на импорт подлежащих к запрету товаров были заключены до 18 апреля, импортерам будет предоставлен так называемый льготный период сроком в три месяца. Запрет на импорт товаров не будет распространяться, если они будут ввозиться в Японию для личного пользования.О вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, япония, россия
10:38 12.04.2022 (обновлено: 10:51 12.04.2022)
 
Запрет на импорт в Японию из России коснется 38 товаров

Япония запретит импортировать из России водку, мотоциклы и древесину

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 апр – РИА Новости. Запрет на импорт из РФ в Японию коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски, говорится в пресс-релизе японского министерства экономики, торговли и промышленности.
К импорту также запрещены детали от автомобилей и мотоциклов, металлообрабатывающее оборудование, помпы.
Ограничения вступят в силу 19 апреля.
Вместе с этим, отмечается в документе, если контракты на импорт подлежащих к запрету товаров были заключены до 18 апреля, импортерам будет предоставлен так называемый льготный период сроком в три месяца. Запрет на импорт товаров не будет распространяться, если они будут ввозиться в Японию для личного пользования.
Надпись Нет топлива на двери одной из заправочных станций в Майами, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:08
СМИ: американцы воруют бензин из-за роста цен
О вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:19
Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала