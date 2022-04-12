https://ria.ru/20220412/yadro-1783103727.html

РФ и РБ важно быстро создать ядро будущего евразийского макрорегиона

РФ и РБ важно быстро создать ядро будущего евразийского макрорегиона - РИА Новости, 12.04.2022

РФ и РБ важно быстро создать ядро будущего евразийского макрорегиона

Белоруссии и России необходимо оперативно стать ядром будущего евразийского макрорегиона, который станет точкой притяжения для других государств и эталоном... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:59

2022-04-12T13:59

2022-04-12T13:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Белоруссии и России необходимо оперативно стать ядром будущего евразийского макрорегиона, который станет точкой притяжения для других государств и эталоном нового качества межгосударственных отношений, считает зампредседателя Парламентского Собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей Савиных."Я хочу призвать всех участников конференции думать о необходимости развития Союза Белоруссии и России как ядра будущего евразийского макрорегиона. И для нас крайне важно создать это ядро быстро и качественно. А главное, чтобы союз Белоруссии и России стал своеобразной точкой притяжения для других государств, своеобразным эталоном нового качества межгосударственных отношений, к которому будут стремиться, будут хотеть сотрудничать все страны, понимающие ценность справедливого и равноправного мира, который будет функционировать в интересах всех народов", - сказал эксперт на международной научно-практической конференции, организованной МИА "Россия сегодня".По словам спикера, создание многополярного мира будет проходить по сценарию формирования макрорегионов, крупных объединений государств для укрепления своих политических, экономических и военных возможностей. "Далеко не все государства сумеют сформировать или войти в состав полноценных и активных макрорегионов", - считает Савиных."Не будет также преувеличением сказать, что выигрыш по времени станет решающим фактором для появления новых центров благополучия и лидерства. Макрорегионы, которые отстанут в темпах проводимых изменений, будут довольствоваться гораздо более скромным положением. Страны, которые не сумеют войти в макрорегионы, окажутся на периферии цивилизации, откуда успешные макрорегионы будут выкачивать человеческие и природные ресурсы и сбрасывать туда свои проблемы", - добавил эксперт.Он также отметил, что темпы изменений имеют значение "как никогда". "Для наших стран это означает необходимость максимум за пять лет пройти путь, который ЕС толком не сумел пройти почти за 70. Вне всякого сомнения, современный исторический этап предъявляет новые требования к стратегии развития союзного государства, это совершенно новые качественные изменения", - заключил выступающий.

https://ria.ru/20220402/partnerstvo-1781431044.html

https://ria.ru/20220331/integratsiya-1781164818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, миа "россия сегодня"