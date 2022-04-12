https://ria.ru/20220412/vzaimodeystvie-1783096373.html
Липецкая область работает над развитием взаимодействия со странами Азии
Липецкая область работает над развитием взаимодействия со странами Азии - РИА Новости, 12.04.2022
Липецкая область работает над развитием взаимодействия со странами Азии
В Липецкой области активно идет работа по развитию взаимодействия со странами Азии, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:32
2022-04-12T13:32
2022-04-12T13:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. В Липецкой области активно идет работа по развитию взаимодействия со странами Азии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что представители Липецкой области приняли участие в работе совещания, организованном Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), в адрес которой поступает большое количество обращений по вопросам замещения комплектующих, сырья и материалов производителей, которые прекратили поставки в Россию. В связи с этим АКИТ РФ запустила сервис по подбору аналогов продукции из Южной Кореи, Китая, Тайланда и других стран. На совещании среди прочих вопросов обсуждалась тема внедрения стандартов ESG."В Липецкой области сейчас активно прорабатывается развитие взаимодействия со странами Азии. Показываем возможности субъекта, имеем отклик. По-прежнему позиционируем себя как регион ESG. Ищем инвесторов с такими принципами", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220406/lipetsk-1782021953.html
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липецкая область, игорь артамонов, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)