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Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией
Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 12.04.2022
Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией
Надо использовать все потенциальные возможности для поддержки друг друга, в том числе и в космосе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:28
2022-04-12T14:28
россия
космос - риа наука
в мире
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Надо использовать все потенциальные возможности для поддержки друг друга, в том числе и в космосе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."И больше того, даже в современных условиях, как раз в рамках этого внешнего давления, у нас возникают новые возможности для того, чтобы использовать все наши потенциальные возможности для поддержки друг друга, для обеспечения, безусловного обеспечения нашего развития, в том числе и в таких высокотехнологичных отраслях, как космос", - сказал он.Путин отметил, что за последние годы было многое сделано для развития кооперации. Россия открыла свой рынок для белорусских товаров, подчеркнул президент, отметив, что, на его взгляд, это хорошее подспорье для кооперации с обеих сторон.
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россия, космос - риа наука, в мире, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
14:28 12.04.2022
 
Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией

Президент Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Надо использовать все потенциальные возможности для поддержки друг друга, в том числе и в космосе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"И больше того, даже в современных условиях, как раз в рамках этого внешнего давления, у нас возникают новые возможности для того, чтобы использовать все наши потенциальные возможности для поддержки друг друга, для обеспечения, безусловного обеспечения нашего развития, в том числе и в таких высокотехнологичных отраслях, как космос", - сказал он.
Путин отметил, что за последние годы было многое сделано для развития кооперации. Россия открыла свой рынок для белорусских товаров, подчеркнул президент, отметив, что, на его взгляд, это хорошее подспорье для кооперации с обеих сторон.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
02:03
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
 
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