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Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного - РИА Новости, 12.04.2022
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Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного
Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного - РИА Новости, 12.04.2022
Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:26
2022-04-12T20:26
космос - риа наука
дмитрий рогозин
владимир путин
восточный (космодром)
южная корея
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа."У нас было одно слабое место - так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".Во всем остальном, что касается строительства космодрома, по словам Рогозина, проблем нет.Рогозин также рассказал, что для создания новой ракеты "Союз-5" высокотехнологичное сварочное оборудование удалось купить у чувашской компании.Кроме того, с 2019 года летают только полностью российские ракеты "Союз-2", хотя ранее использовалась и модификация "Союз-ФГ" с украинской системой управления.
https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, владимир путин, восточный (космодром), южная корея
20:26 12.04.2022
 
Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного

Рогозин доложил Путину, что при строительстве Восточного отказались от зарубежных поставок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа.
"У нас было одно слабое место - так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 13:54
Космодрому Восточный нужны хорошие и компетентные строители, заявил Путин
Во всем остальном, что касается строительства космодрома, по словам Рогозина, проблем нет.
Рогозин также рассказал, что для создания новой ракеты "Союз-5" высокотехнологичное сварочное оборудование удалось купить у чувашской компании.
Кроме того, с 2019 года летают только полностью российские ракеты "Союз-2", хотя ранее использовалась и модификация "Союз-ФГ" с украинской системой управления.
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 10:42
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинВладимир ПутинВосточный (космодром)Южная Корея
 
 
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