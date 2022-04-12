https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783204080.html

Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного

Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного - РИА Новости, 12.04.2022

Роскосмос полностью "импортозаместился" по строительству Восточного

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:26

2022-04-12T20:26

2022-04-12T20:26

космос - риа наука

дмитрий рогозин

владимир путин

восточный (космодром)

южная корея

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа."У нас было одно слабое место - так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".Во всем остальном, что касается строительства космодрома, по словам Рогозина, проблем нет.Рогозин также рассказал, что для создания новой ракеты "Союз-5" высокотехнологичное сварочное оборудование удалось купить у чувашской компании.Кроме того, с 2019 года летают только полностью российские ракеты "Союз-2", хотя ранее использовалась и модификация "Союз-ФГ" с украинской системой управления.

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html

https://ria.ru/20220412/kosmodrom-1783044498.html

южная корея

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, владимир путин, восточный (космодром), южная корея