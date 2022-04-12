https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783057033.html
Путин и Лукашенко осматривают строительные площадки на космодроме Восточный
Путин и Лукашенко осматривают строительные площадки на космодроме Восточный - РИА Новости, 12.04.2022
Путин и Лукашенко осматривают строительные площадки на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко осматривают из вертолета ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:26
2022-04-12T11:26
2022-04-12T11:32
космос - риа наука
союз
ангара (ракета)
владимир путин
александр лукашенко
восточный (космодром)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко осматривают из вертолета ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов.Также Путин с Лукашенко осмотрели строительную площадку командного пункта стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара", строительную площадку стартового сооружения стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара".Строительство космодрома началось в 2012 году. Первый запуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года.Продолжается реализация задач по развитию социальной инфраструктуры космодрома, ведется активное строительство трех жилых домов, суммарно на 258 квартир. В ближайшем будущем планируется построить и ввести в эксплуатацию еще четыре жилых дома на 465 квартир, что позволит полностью обеспечить жильем все пусковые расчеты, которые будут проводить работы по обеспечению пусков ракет-носителей "Союз" и "Ангара".Ведутся работы на всех зданиях, сооружениях и сетях инженерно-технического обеспечения космического ракетного комплекса "Амур" для РН тяжелого класса "Ангара". В прошлом году было завершено техническое проектирование космического ракетного комплекса "Амур" первого этапа с ракетой "Ангара-А5" и модернизированной "Ангары-А5М".Завершено эскизное проектирование комплекса "Амур" второго этапа с перспективной ракетой-носителем тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью.В ходе создания наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" проводятся работы по дооборудованию унифицированного технического комплекса космодрома, по созданию специальных средств транспортирования составных частей ракет космического назначения тяжелого класса, физико-химической лаборатории, комплексов хранения и транспортирования компонентов ракетного топлива.На "Восточном" завершен монтаж шестого этажа кабель-заправочной башни, специалисты устанавливают крупногабаритные части 7 этажа.Новейший российский космический комплекс "Амур" включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей "Ангара" различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.В ракетах-носителях семейства "Ангара" не используются агрессивные ракетные топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса.
https://ria.ru/20220412/kosmodrom-1783044498.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/peregovory-1782777773.html
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космос - риа наука, союз, ангара (ракета), владимир путин, александр лукашенко, восточный (космодром)
11:26 12.04.2022 (обновлено: 11:32 12.04.2022)
Путин и Лукашенко осматривают строительные площадки на космодроме Восточный
Президенты Путин и Лукашенко осматривают ход работ на космодроме Восточный
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко осматривают из вертолета ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов.
Также Путин с Лукашенко осмотрели строительную площадку командного пункта стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара", строительную площадку стартового сооружения стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара".
Строительство космодрома началось в 2012 году. Первый запуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года.
Продолжается реализация задач по развитию социальной инфраструктуры космодрома, ведется активное строительство трех жилых домов, суммарно на 258 квартир. В ближайшем будущем планируется построить и ввести в эксплуатацию еще четыре жилых дома на 465 квартир, что позволит полностью обеспечить жильем все пусковые расчеты, которые будут проводить работы по обеспечению пусков ракет-носителей "Союз"
и "Ангара".
Ведутся работы на всех зданиях, сооружениях и сетях инженерно-технического обеспечения космического ракетного комплекса "Амур" для РН тяжелого класса "Ангара". В прошлом году было завершено техническое проектирование космического ракетного комплекса "Амур" первого этапа с ракетой "Ангара-А5"
и модернизированной "Ангары-А5М".
Завершено эскизное проектирование комплекса "Амур" второго этапа с перспективной ракетой-носителем тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью.
В ходе создания наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" проводятся работы по дооборудованию унифицированного технического комплекса космодрома, по созданию специальных средств транспортирования составных частей ракет космического назначения тяжелого класса, физико-химической лаборатории, комплексов хранения и транспортирования компонентов ракетного топлива.
На "Восточном" завершен монтаж шестого этажа кабель-заправочной башни, специалисты устанавливают крупногабаритные части 7 этажа.
Новейший российский космический комплекс "Амур" включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей "Ангара" различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.
В ракетах-носителях семейства "Ангара" не используются агрессивные ракетные топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса.