https://ria.ru/20220412/vospominaniya-1783064477.html
Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года
Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года - РИА Новости, 12.04.2022
Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года
Президент России Владимир Путин признался, что помнит 12 апреля 1961, несмотря на то, что до конца не понимал происходящее, был ребенком, но видел, что... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:40
2022-04-12T11:40
2022-04-12T13:35
владимир путин
общество
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что помнит 12 апреля 1961, несмотря на то, что до конца не понимал происходящее, был ребенком, но видел, что случилось что-то грандиозное, похожее на День Победы, когда гордость за страну висела в воздухе."Как ни странно, помню… Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин рассказал, что тогда чужие друг другу люди обнимались, целовались. "Это действительно было похоже на День Победы, потому что для меня, для ребенка девяти лет, было очевидно, что произошло нечто необычное", - отметил он.
https://ria.ru/20220412/kosmonavtika-1782904156.html
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"Видел, что произошло что-то грандиозное" – Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОМНИТ 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА: ДО КОНЦА НЕ ПОНИМАЛ, БЫЛ РЕБЕНКОМ, НО ВИДЕЛ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ЧТО-ТО ГРАНДИОЗНОЕ
2022-04-12T11:40
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владимир путин, общество, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт)
11:40 12.04.2022 (обновлено: 13:35 12.04.2022)
Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года
Президент Путин поделился воспоминаниями о дне полета Юрия Гагарина в космос
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что помнит 12 апреля 1961, несмотря на то, что до конца не понимал происходящее, был ребенком, но видел, что случилось что-то грандиозное, похожее на День Победы, когда гордость за страну висела в воздухе.
"Как ни странно, помню… Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Путин рассказал, что тогда чужие друг другу люди обнимались, целовались. "Это действительно было похоже на День Победы, потому что для меня, для ребенка девяти лет, было очевидно, что произошло нечто необычное", - отметил он.