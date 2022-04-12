https://ria.ru/20220412/velikobritaniya-1782904801.html
Британская компания предлагает путешественникам работу мечты
Британская компания предлагает путешественникам работу мечты - РИА Новости, 12.04.2022
Британская компания предлагает путешественникам работу мечты
Предлагающая услуги бронирования отелей британская платформа ищет "главного специалиста по подушкам", который будет тестировать их, сообщает Express. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T04:00
2022-04-12T04:00
2022-04-12T04:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Предлагающая услуги бронирования отелей британская платформа ищет "главного специалиста по подушкам", который будет тестировать их, сообщает Express.Предполагается, что сотрудник расскажет клиентам сервиса о размере, мягкости, удобстве атрибутов для сна, тем самым помогая сделать выбор.Соискатели должны написать обзор из 150 слов о своих подушках. Успешный кандидат проведет по два дня в 52 отелях королевства и составит отзывы о визите. За каждый ему заплатят 100 фунтов. Также "тестировщику" нужно присваивать объектам размещения звезды, то есть создать отдельно свой рейтинг отелей и "подушечный" в частности.Решение о поиске кандидата на необычную вакансию было принято сервисом по результатам опроса двух тысяч путешественников. Тогда 75 процентов из них заявили, что плохой сон способен испортить отпуск, а половина отметили, что не станут бронировать гостиницу, если у нее есть отзывы, где говорится о плохой шумоизоляции или неудобных кроватях. Более четверти пользователей отметили, что даже брали в отпуск свои подушки.
https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, великобритания, отели, гостиницы
Британская компания предлагает путешественникам работу мечты
Британская компания ищет сотрудника, тестирующего удобство подушек в отелях
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Предлагающая услуги бронирования отелей британская платформа ищет "главного специалиста по подушкам", который будет тестировать их, сообщает
Express.
Предполагается, что сотрудник расскажет клиентам сервиса о размере, мягкости, удобстве атрибутов для сна, тем самым помогая сделать выбор.
Соискатели должны написать обзор из 150 слов о своих подушках. Успешный кандидат проведет по два дня в 52 отелях королевства и составит отзывы о визите. За каждый ему заплатят 100 фунтов.
Также "тестировщику" нужно присваивать объектам размещения звезды, то есть создать отдельно свой рейтинг отелей и "подушечный" в частности.
Решение о поиске кандидата на необычную вакансию было принято сервисом по результатам опроса двух тысяч путешественников. Тогда 75 процентов из них заявили, что плохой сон способен испортить отпуск, а половина отметили, что не станут бронировать гостиницу, если у нее есть отзывы, где говорится о плохой шумоизоляции или неудобных кроватях. Более четверти пользователей отметили, что даже брали в отпуск свои подушки.