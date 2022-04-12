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Сытника уволили с поста главы антикоррупционного бюро Украины
Сытника уволили с поста главы антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 12.04.2022
Сытника уволили с поста главы антикоррупционного бюро Украины
Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий, передает агентство УНИАН со... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:05
2022-04-12T19:05
2022-04-12T19:05
в мире
артем сытник
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий, передает агентство УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады от правящей фракции "Слуга народа" Юлию Гришину."Директор НАБУ Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий - нардеп Юлия Гришина", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.Как пишет "Украинская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы НАБУ, обязанности главы антикоррупционного бюро до избрания нового директора будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава."Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает семилетний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". С тех пор обязанности главы НАБУ до избрания нового директора будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава", - приводит издание комментарий пресс-службы НАБУ.
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в мире, артем сытник, украина
Сытника уволили с поста главы антикоррупционного бюро Украины
УНИАН: глава антикоррупционного бюро Украины уволен в связи с окончанием срока полномочий