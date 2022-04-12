https://ria.ru/20220412/ukraina-1783148255.html
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира"
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира" - РИА Новости, 12.04.2022
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира"
Лицемерию ЕС нет предела: содействие Киеву оказывается по линии "Европейского фонда мира", говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:18
2022-04-12T16:18
2022-04-12T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лицемерию ЕС нет предела: содействие Киеву оказывается по линии "Европейского фонда мира", говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник."Лицемерию Евросоюза нет предела – содействие Киеву, чтобы помочь украинским неонацистам и дальше безнаказанно убивать людей, оказывается по линии "Европейского фонда мира", - говорится в заявлении."Повсеместно ведется "зачистка" есовского медиапространства от альтернативных взглядов, осуществляется беспрецедентное давление в странах ЕС на русских и русскоязычных, с тем чтобы они отказались от своей исторической Родины", - подчеркнули в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220411/borrel-1782907703.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
16:18 12.04.2022 (обновлено: 16:21 12.04.2022)
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира"
МИД: содействие Украине оказывается по линии "Европейского фонда мира", это лицемерие