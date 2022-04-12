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МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира" - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783148255.html
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира"
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира" - РИА Новости, 12.04.2022
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира"
Лицемерию ЕС нет предела: содействие Киеву оказывается по линии "Европейского фонда мира", говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:18
2022-04-12T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лицемерию ЕС нет предела: содействие Киеву оказывается по линии "Европейского фонда мира", говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник."Лицемерию Евросоюза нет предела – содействие Киеву, чтобы помочь украинским неонацистам и дальше безнаказанно убивать людей, оказывается по линии "Европейского фонда мира", - говорится в заявлении."Повсеместно ведется "зачистка" есовского медиапространства от альтернативных взглядов, осуществляется беспрецедентное давление в странах ЕС на русских и русскоязычных, с тем чтобы они отказались от своей исторической Родины", - подчеркнули в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220411/borrel-1782907703.html
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в мире, украина, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
16:18 12.04.2022 (обновлено: 16:21 12.04.2022)
 
МИД назвал лицемерием поддержку Украины по линии "Европейского фонда мира"

МИД: содействие Украине оказывается по линии "Европейского фонда мира", это лицемерие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лицемерию ЕС нет предела: содействие Киеву оказывается по линии "Европейского фонда мира", говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник.
"Лицемерию Евросоюза нет предела – содействие Киеву, чтобы помочь украинским неонацистам и дальше безнаказанно убивать людей, оказывается по линии "Европейского фонда мира", - говорится в заявлении.
"Повсеместно ведется "зачистка" есовского медиапространства от альтернативных взглядов, осуществляется беспрецедентное давление в странах ЕС на русских и русскоязычных, с тем чтобы они отказались от своей исторической Родины", - подчеркнули в МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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