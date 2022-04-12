https://ria.ru/20220412/ukraina-1783065558.html

Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин

Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин

Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:43

2022-04-12T11:43

2022-04-12T13:18

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украина

россия

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Отказались. Прям публично же они заявили. Президент сказал, что ни один пункт этого соглашения не нравится. Другие официальные лица заявили, что имплементация этих договоренностей невозможна и это развалит страну. Они публично от этого отказались. Ну продолжать дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение восьми лет, просто невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/putin-1783076189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, владимир путин