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Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин
Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин
Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:43
2022-04-12T13:18
в мире
украина
россия
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Отказались. Прям публично же они заявили. Президент сказал, что ни один пункт этого соглашения не нравится. Другие официальные лица заявили, что имплементация этих договоренностей невозможна и это развалит страну. Они публично от этого отказались. Ну продолжать дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение восьми лет, просто невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, россия, владимир путин
11:43 12.04.2022 (обновлено: 13:18 12.04.2022)
 
Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, заявил Путин

Путин: Киев публично отказался выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
"Отказались. Прям публично же они заявили. Президент сказал, что ни один пункт этого соглашения не нравится. Другие официальные лица заявили, что имплементация этих договоренностей невозможна и это развалит страну. Они публично от этого отказались. Ну продолжать дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение восьми лет, просто невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12:23В России
Путин прокомментировал ход спецоперации на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
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