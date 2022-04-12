Рейтинг@Mail.ru
Тверская область расширит меры поддержки туризма - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html
Тверская область расширит меры поддержки туризма
Тверская область расширит меры поддержки туризма - РИА Новости, 12.04.2022
Тверская область расширит меры поддержки туризма
Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:23
2022-04-12T14:30
тверская область
тверская область
игорь руденя
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576363950_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_121317630990a40f1dd795469c0199ad.jpg
ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства."Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - сказал губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства, на котором рассматривались итоги развития сферы туризма в 2021 году и задачи на 2022 год.Пресс-служба напоминает, что в регионе введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, создание новых маршрутов и объектов турпоказа."Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на "домашние" отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха", - отметили в пресс-службе.В 2021 году турпоток в Тверскую область достиг 2,4 миллиона человек. Ожидается, что в 2022 году турпоток в регион превысит 2,6 миллиона человек. Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров.
https://ria.ru/20211206/kalendar-1762440407.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576363950_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_a88fe350edbc04f5005c814c37ff086b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, новости - туризм, туризм
14:23 12.04.2022 (обновлено: 14:30 12.04.2022)
 

Тверская область расширит меры поддержки туризма

© Depositphotos / olenka-2008Город Тверь
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Depositphotos / olenka-2008
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - сказал губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства, на котором рассматривались итоги развития сферы туризма в 2021 году и задачи на 2022 год.
Пресс-служба напоминает, что в регионе введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, создание новых маршрутов и объектов турпоказа.
"Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на "домашние" отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха", - отметили в пресс-службе.
В 2021 году турпоток в Тверскую область достиг 2,4 миллиона человек. Ожидается, что в 2022 году турпоток в регион превысит 2,6 миллиона человек. Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров.
Призеры Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 18:40Тверская область
Туристский календарь Тверской области вошел в тройку лучших в России
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала