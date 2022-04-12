https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html
Тверская область расширит меры поддержки туризма
Тверская область расширит меры поддержки туризма - РИА Новости, 12.04.2022
Тверская область расширит меры поддержки туризма
Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:23
2022-04-12T14:23
2022-04-12T14:30
тверская область
тверская область
игорь руденя
новости - туризм
туризм
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ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства."Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - сказал губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства, на котором рассматривались итоги развития сферы туризма в 2021 году и задачи на 2022 год.Пресс-служба напоминает, что в регионе введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, создание новых маршрутов и объектов турпоказа."Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на "домашние" отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха", - отметили в пресс-службе.В 2021 году турпоток в Тверскую область достиг 2,4 миллиона человек. Ожидается, что в 2022 году турпоток в регион превысит 2,6 миллиона человек. Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров.
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тверская область, игорь руденя, новости - туризм, туризм
ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - сказал губернатор региона Игорь Руденя
во вторник на заседании регионального правительства, на котором рассматривались итоги развития сферы туризма в 2021 году и задачи на 2022 год.
Пресс-служба напоминает, что в регионе введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, создание новых маршрутов и объектов турпоказа.
"Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на "домашние" отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха", - отметили в пресс-службе.
В 2021 году турпоток в Тверскую область
достиг 2,4 миллиона человек. Ожидается, что в 2022 году турпоток в регион превысит 2,6 миллиона человек. Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров.