https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html

Тверская область расширит меры поддержки туризма

Тверская область расширит меры поддержки туризма - РИА Новости, 12.04.2022

Тверская область расширит меры поддержки туризма

Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:23

2022-04-12T14:23

2022-04-12T14:30

тверская область

тверская область

игорь руденя

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576363950_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_121317630990a40f1dd795469c0199ad.jpg

ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. Тверская область расширит меры поддержки отрасли туриндустрии, сообщает пресс-служба регионального правительства."Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - сказал губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства, на котором рассматривались итоги развития сферы туризма в 2021 году и задачи на 2022 год.Пресс-служба напоминает, что в регионе введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, создание новых маршрутов и объектов турпоказа."Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на "домашние" отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха", - отметили в пресс-службе.В 2021 году турпоток в Тверскую область достиг 2,4 миллиона человек. Ожидается, что в 2022 году турпоток в регион превысит 2,6 миллиона человек. Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров.

https://ria.ru/20211206/kalendar-1762440407.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя, новости - туризм, туризм