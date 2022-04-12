https://ria.ru/20220412/tsentrobank-1782959193.html
Где хранятся золотовалютные резервы Центробанка
Где хранятся золотовалютные резервы Центробанка - РИА Новости, 12.04.2022
Где хранятся золотовалютные резервы Центробанка
За последние годы Центробанк существенно увеличил долю золота в своих активах, а также включил в них китайский юань, чтобы эффективно противостоять... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:36
2022-04-12T08:36
2022-04-12T12:25
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За последние годы Центробанк существенно увеличил долю золота в своих активах, а также включил в них китайский юань, чтобы эффективно противостоять геополитическим угрозам. Эти меры позволили снизить отрицательное влияние санкций, введенных западными государствами из-за спецоперации России на Украине. В частности, смягчить действие заморозки части резервов, хранящихся в недружественных странах. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределены по миру активы нашей главной финансовой структуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, центральный банк рф (цб рф), золото, валюта, инфографика, экономика, россия