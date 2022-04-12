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В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу - РИА Новости, 12.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220412/trudoustroystvo-1783124956.html
В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу
В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу
В Московской области трудоустроили 500 человек, которые ранее потеряли работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:17
2022-04-12T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской области трудоустроили 500 человек, которые ранее потеряли работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Шереметьево у нас 1,5 тысячи человек пришло, 500 - нашли новую достойную работу. Когда ищешь - всегда находишь. По решению президента тем, кто потеряет работу, будут выплачиваться компенсации", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в пресс-службе.В Подмосковье проводятся встречи работодателей и тех, кто находится в поиске работы, добавили в сообщении.Ранее глава области поручил найти вакансии для работников аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", которые находятся в вынужденном простое в связи со снижением количества внутренних и международных авиарейсов.
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московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
15:17 12.04.2022
 

В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской области трудоустроили 500 человек, которые ранее потеряли работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Шереметьево у нас 1,5 тысячи человек пришло, 500 - нашли новую достойную работу. Когда ищешь - всегда находишь. По решению президента тем, кто потеряет работу, будут выплачиваться компенсации", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в пресс-службе.
В Подмосковье проводятся встречи работодателей и тех, кто находится в поиске работы, добавили в сообщении.
Ранее глава области поручил найти вакансии для работников аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", которые находятся в вынужденном простое в связи со снижением количества внутренних и международных авиарейсов.
Знак Инвалид на стеклянной двери - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 19:46Новости Подмосковья
Инвалидам станет проще устроиться на работу в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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