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В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу
В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу
В Московской области трудоустроили 500 человек, которые ранее потеряли работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:17
2022-04-12T15:17
2022-04-12T15:17
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской области трудоустроили 500 человек, которые ранее потеряли работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Шереметьево у нас 1,5 тысячи человек пришло, 500 - нашли новую достойную работу. Когда ищешь - всегда находишь. По решению президента тем, кто потеряет работу, будут выплачиваться компенсации", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в пресс-службе.В Подмосковье проводятся встречи работодателей и тех, кто находится в поиске работы, добавили в сообщении.Ранее глава области поручил найти вакансии для работников аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", которые находятся в вынужденном простое в связи со снижением количества внутренних и международных авиарейсов.
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московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)