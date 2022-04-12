https://ria.ru/20220412/trudoustroystvo-1783124956.html

В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу

В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу - РИА Новости, 12.04.2022

В Подмосковье трудоустроили 500 человек, потерявших работу

В Московской области трудоустроили 500 человек, которые ранее потеряли работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:17

2022-04-12T15:17

2022-04-12T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778205172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f24635652553f08651cb5eb840ccf89.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской области трудоустроили 500 человек, которые ранее потеряли работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Шереметьево у нас 1,5 тысячи человек пришло, 500 - нашли новую достойную работу. Когда ищешь - всегда находишь. По решению президента тем, кто потеряет работу, будут выплачиваться компенсации", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в пресс-службе.В Подмосковье проводятся встречи работодателей и тех, кто находится в поиске работы, добавили в сообщении.Ранее глава области поручил найти вакансии для работников аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", которые находятся в вынужденном простое в связи со снижением количества внутренних и международных авиарейсов.

https://ria.ru/20220407/invalidy-1782388657.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)