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"А еду на дизеле жарит": необычное топливо для автомобиля удивило болгар - РИА Новости, 12.04.2022
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Дорогое топливо вынудило болгар заправлять машины продуктами
"А еду на дизеле жарит": необычное топливо для автомобиля удивило болгар - РИА Новости, 12.04.2022
Дорогое топливо вынудило болгар заправлять машины продуктами
Читатели болгарского издания "Факти" пришли в недоумение из-за сюжета об учителе, который нашел способ бороться и с ростом цен на топливо, и с проблемами... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:47
2022-04-12T13:50
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" пришли в недоумение из-за сюжета об учителе, который нашел способ бороться и с ростом цен на топливо, и с проблемами экологии.В эфире телеканала "Нова ТВ" преподаватель философии Николай Цаневский рассказал, что уже более десяти лет заправляет автомобиль растительным маслом. По его словам, даже в нынешних условиях, с учетом подорожания продуктов, такой вид топлива остается дешевле дизеля.Многие пользователи усомнились, что подобные меры действительно помогают сэкономить деньги."У учителей зарплаты, что ли, слишком высокие, они не знают уже, на что их тратить?" — возмутился Май На."А картошку с котлетами жарит на дизеле…" — сыронизировал Display."Пусть задумаются, как ездить на воде, пока воду не стали продавать по цене масла", — отметил Идън."Можно ездить и на старом масле, но и его как-то дорабатывают, какую-то химию нужно добавить. По мере роста цен на нефть будет расти и цена на масло. Дешевле, конечно, но ненамного", — считает Хаджи Генчо."Нужно быть дураком, чтобы заливать в бак масло, которое стоит пять-шесть левов, в то время как дизель стоит три лева за литр", — подытожили читатели.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучат призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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сша, европа, украина, болгария, общество
12:47 12.04.2022 (обновлено: 13:50 12.04.2022)
 
"А еду на дизеле жарит": необычное топливо для автомобиля удивило болгар

Читателей "Факти" удивил болгарский учитель, заправляющий машину растительным маслом

© Fotolia / Giuseppe PorzaniМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Мужчина за рулем автомобиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" пришли в недоумение из-за сюжета об учителе, который нашел способ бороться и с ростом цен на топливо, и с проблемами экологии.
В эфире телеканала "Нова ТВ" преподаватель философии Николай Цаневский рассказал, что уже более десяти лет заправляет автомобиль растительным маслом. По его словам, даже в нынешних условиях, с учетом подорожания продуктов, такой вид топлива остается дешевле дизеля.
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Многие пользователи усомнились, что подобные меры действительно помогают сэкономить деньги.
"У учителей зарплаты, что ли, слишком высокие, они не знают уже, на что их тратить?" — возмутился Май На.
"А картошку с котлетами жарит на дизеле…" — сыронизировал Display.
"Пусть задумаются, как ездить на воде, пока воду не стали продавать по цене масла", — отметил Идън.
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"Можно ездить и на старом масле, но и его как-то дорабатывают, какую-то химию нужно добавить. По мере роста цен на нефть будет расти и цена на масло. Дешевле, конечно, но ненамного", — считает Хаджи Генчо.
"Нужно быть дураком, чтобы заливать в бак масло, которое стоит пять-шесть левов, в то время как дизель стоит три лева за литр", — подытожили читатели.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучат призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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