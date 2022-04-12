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Более 14 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье за 2 месяца
Более 14 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье за 2 месяца - РИА Новости, 12.04.2022
Более 14 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье за 2 месяца
Более 14 тысяч тонн сыра изготовили в Московской области за два месяца 2022 года - на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:13
2022-04-12T15:13
2022-04-12T15:13
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 14 тысяч тонн сыра изготовили в Московской области за два месяца 2022 года - на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода."Московская область является абсолютным лидером в производстве сыра среди других регионов России. В текущем году объем производства сыра по итогам двух месяцев составил 14,8 тысячи тонн, что на 36% больше, чем в прошлом году за аналогичный период", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.В регионе изготавливается 16% сыров от общероссийского объема и 29% - от объема в Центральном федеральном округе, говорится в документе со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
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