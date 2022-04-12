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Парламентарии РФ и РФ актуализируют стратегию развития Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022
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Парламентарии РФ и РФ актуализируют стратегию развития Союзного государства
Парламентарии РФ и РФ актуализируют стратегию развития Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022
Парламентарии РФ и РФ актуализируют стратегию развития Союзного государства
Согласованные действия России и Белоруссии в области внешней политики будут способствовать эффективному противодействию и преодолению последствий западного... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:25
2022-04-12T16:25
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Согласованные действия России и Белоруссии в области внешней политики будут способствовать эффективному противодействию и преодолению последствий западного санкционного давления на национальные экономики двух стран, заявил на площадке МИА "Россия сегодня" сенатор Сергей Рачков.В рамках международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций" депутаты Парламентского Собрания (ПС) Союза Белоруссии и России обсудили широкий спектр вопросов по разным направлениям взаимодействия, определив приоритеты на 2022-2023 годы.По его словам, внешнеполитические задачи Союзного государства решаются, в том числе, и средствами межпарламентской дипломатии."Белорусско-российское парламентское сотрудничество развивается на всех уровнях. Особое место в этом взаимодействии занимает проведение ежегодного форума регионов России и Беларуси, важным итогом которого является подписание контрактов и соглашений. Например, в 2021 году сумма заключенных контрактов составила 800 миллионов долларов. Мы уделяем большое внимание вопросам гармонизации и унификации законодательств, а также координации позиций других межпарламентских организаций. В договоре на 2021-2023 годы сохранена преемственность по всем ключевым направлениям взаимодействия", - отметил сенатор.Он подчеркнул, что одной из новаций программы стал акцент на повышение авторитета Союзного государства на международной арене путем обоюдной всесторонней внешнеполитической поддержки и дипломатического сотрудничества по выполнению основных направлений реализации договора о создании Союзного государства на ближайшие годы и 28 союзных программ, утвержденных до 2024 года и направленных на углубление российско-белорусской экономической интеграции."Убежден, что согласованные действия наших стран в области внешней политики должны внести свой вклад в решение жизненно важных для народов России и Беларуси задач и будут способствовать эффективному противодействию и преодолению последствий западного санкционного давления на национальные экономики наших стран", - заключил Рачков.Его коллега – зампредседателя ПС, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ по международным делам Андрей Савиных высказался за то, что России и Белоруссии необходимо "оперативно стать ядром будущего евразийского макрорегиона"."Для нас крайне важно создать это ядро быстро и качественно. А главное, чтобы союз Белоруссии и России стал своеобразной точкой притяжения для других государств, своеобразным эталоном нового качества межгосударственных отношений, к которому будут стремиться все страны, понимающие ценность справедливого и равноправного многополярного мира, который будет функционировать в интересах всех народов", - сказал Савиных.Он убежден, что современный исторический этап предъявляет новые требования к стратегии развития Союзного государства."Нам нужно выработать общую точку зрения, общий взгляд на содержание и масштаб стоящих перед нами проблем. Необходимы новые качественные изменения, в том числе и в сфере институциональных преобразований, которые должны вывести нас на концепцию конкурентоспособности территорий, которая связана, прежде всего, с созданием благоприятных условий для развития человеческого капитала, а также с инфраструктурой и укреплением факторов производства, имеющих приоритетное значение для инновационной экономики", - подчеркнул эксперт.В ходе состоявшейся на площадке МИА "Россия сегодня" международной научно-практической конференции прошла работа четырех секций, в рамках которых парламентарии Союза Беларуси и России выработали решения по ключевым вопросам взаимодействия. В частности, речь шла о законодательном обеспечении и исполнении союзного договора и союзных программ до 2023 года, о формировании единой аграрной политики двух стран, об адаптации бюджетного процесса Союзного государства к текущим задачам интеграции, а также об обеспечении международной безопасности и стабильности.
https://ria.ru/20220331/integratsiya-1781164818.html
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белоруссия, россия, миа "россия сегодня"
16:25 12.04.2022
 

Парламентарии РФ и РФ актуализируют стратегию развития Союзного государства

© РИА Новости / Владимир Трефилов Сенатор Сергей Рачков
 Сенатор Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Согласованные действия России и Белоруссии в области внешней политики будут способствовать эффективному противодействию и преодолению последствий западного санкционного давления на национальные экономики двух стран, заявил на площадке МИА "Россия сегодня" сенатор Сергей Рачков.
В рамках международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций" депутаты Парламентского Собрания (ПС) Союза Белоруссии и России обсудили широкий спектр вопросов по разным направлениям взаимодействия, определив приоритеты на 2022-2023 годы.
© РИА Новости / Владимир Трефилов Сенатор Сергей Рачков
 Сенатор Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сенатор Сергей Рачков
"Россия и Беларусь проводят согласованные действия в области внешней политики, что взаимно усиливает позиции РБ и РФ на международной арене. Взгляды наших стран, в основном, совпадают по всем вопросам повестки дня. Осуществляется тесная координация работы и поддержка друг друга на важнейших международных площадках. Вместе мы решаем и вопросы обеспечения своей военной безопасности", - подчеркнул председатель комиссии ПС по вопросам внешней политики и председатель комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
По его словам, внешнеполитические задачи Союзного государства решаются, в том числе, и средствами межпарламентской дипломатии.
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"Белорусско-российское парламентское сотрудничество развивается на всех уровнях. Особое место в этом взаимодействии занимает проведение ежегодного форума регионов России и Беларуси, важным итогом которого является подписание контрактов и соглашений. Например, в 2021 году сумма заключенных контрактов составила 800 миллионов долларов. Мы уделяем большое внимание вопросам гармонизации и унификации законодательств, а также координации позиций других межпарламентских организаций. В договоре на 2021-2023 годы сохранена преемственность по всем ключевым направлениям взаимодействия", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что одной из новаций программы стал акцент на повышение авторитета Союзного государства на международной арене путем обоюдной всесторонней внешнеполитической поддержки и дипломатического сотрудничества по выполнению основных направлений реализации договора о создании Союзного государства на ближайшие годы и 28 союзных программ, утвержденных до 2024 года и направленных на углубление российско-белорусской экономической интеграции.
"Убежден, что согласованные действия наших стран в области внешней политики должны внести свой вклад в решение жизненно важных для народов России и Беларуси задач и будут способствовать эффективному противодействию и преодолению последствий западного санкционного давления на национальные экономики наших стран", - заключил Рачков.
Его коллега – зампредседателя ПС, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ по международным делам Андрей Савиных высказался за то, что России и Белоруссии необходимо "оперативно стать ядром будущего евразийского макрорегиона".
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"Для нас крайне важно создать это ядро быстро и качественно. А главное, чтобы союз Белоруссии и России стал своеобразной точкой притяжения для других государств, своеобразным эталоном нового качества межгосударственных отношений, к которому будут стремиться все страны, понимающие ценность справедливого и равноправного многополярного мира, который будет функционировать в интересах всех народов", - сказал Савиных.
Он убежден, что современный исторический этап предъявляет новые требования к стратегии развития Союзного государства.
"Нам нужно выработать общую точку зрения, общий взгляд на содержание и масштаб стоящих перед нами проблем. Необходимы новые качественные изменения, в том числе и в сфере институциональных преобразований, которые должны вывести нас на концепцию конкурентоспособности территорий, которая связана, прежде всего, с созданием благоприятных условий для развития человеческого капитала, а также с инфраструктурой и укреплением факторов производства, имеющих приоритетное значение для инновационной экономики", - подчеркнул эксперт.
В ходе состоявшейся на площадке МИА "Россия сегодня" международной научно-практической конференции прошла работа четырех секций, в рамках которых парламентарии Союза Беларуси и России выработали решения по ключевым вопросам взаимодействия. В частности, речь шла о законодательном обеспечении и исполнении союзного договора и союзных программ до 2023 года, о формировании единой аграрной политики двух стран, об адаптации бюджетного процесса Союзного государства к текущим задачам интеграции, а также об обеспечении международной безопасности и стабильности.
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