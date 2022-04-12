https://ria.ru/20220412/strategiya-1783130601.html

Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко

Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2022

Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития Союзного государства с Россией на... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:31

2022-04-12T15:31

2022-04-12T17:36

союзное государство

в мире

белоруссия

александр лукашенко

россия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития Союзного государства с Россией на долгосрочную перспективу."Реагируя на текущие проблемы, мы уже сегодня должны смотреть в завтрашний день, закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития строительства Союзного государства на долгосрочную перспективу", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783143500.html

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Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия