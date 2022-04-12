https://ria.ru/20220412/strategiya-1783130601.html
Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко
Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2022
Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития Союзного государства с Россией на... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:31
2022-04-12T15:31
2022-04-12T17:36
союзное государство
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития Союзного государства с Россией на долгосрочную перспективу."Реагируя на текущие проблемы, мы уже сегодня должны смотреть в завтрашний день, закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития строительства Союзного государства на долгосрочную перспективу", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783143500.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
15:31 12.04.2022 (обновлено: 17:36 12.04.2022)
Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко
Лукашенко призвал разработать новую экономическую стратегию Союзного государства