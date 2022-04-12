18:09 12.04.2022 (обновлено: 18:11 12.04.2022)
Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ
Летчик-космонавт Федор Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, российский летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин опробовал VR-проект "Лунная станция 2038" от РИА Новости, открытый в центре в честь дня космонавтики, передает корреспондент агентства.
"Спасибо большое! Всегда приятно видеть интересные проекты, повышающие интерес молодежи к изучению космоса и обучению нашей профессии", - заявил Юрчихин.
1 февраля 2021, 18:49Проект РИА Новости "Лунная станция" опубликован на платформе STEAM
VR-проект "Лунная станция" создан на основе разработок, программ, чертежей и проектов НАСА, "Роскосмоса", Европейского космического агентства и независимых специалистов, в нём прогнозируется, как будет выглядеть первая международная лунная станция. В виртуальной реальности можно увидеть лунную базу изнутри и снаружи, подготовить скафандр к выходу из базы, прокатиться на луноходе, собрать и изучить образцы лунного грунта, развернуть солнечные батареи и увидеть, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле.
Презентация четырех проектов дополненной и виртуальной реальности РИА Новости "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция" проходят в рамках Дня космонавтики на ВДНХ в Москве с 12 по 15 апреля.
Скриншот из VR-истории "Лунная станция. Прогноз-реконструкция"