Рейтинг@Mail.ru
Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/stantsiya-1783178250.html
Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ
Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ - РИА Новости, 12.04.2022
Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ
Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, российский летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин опробовал VR-проект "Лунная станция 2038" от РИА... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:09
2022-04-12T18:11
космос - риа наука
земля
луна
москва
наса
европейское космическое агентство
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/43/1551764348_24:0:2846:1588_1920x0_80_0_0_f9b6e6107f9ce41a04419b200f2c425c.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, российский летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин опробовал VR-проект "Лунная станция 2038" от РИА Новости, открытый в центре в честь дня космонавтики, передает корреспондент агентства."Спасибо большое! Всегда приятно видеть интересные проекты, повышающие интерес молодежи к изучению космоса и обучению нашей профессии", - заявил Юрчихин.VR-проект "Лунная станция" создан на основе разработок, программ, чертежей и проектов НАСА, "Роскосмоса", Европейского космического агентства и независимых специалистов, в нём прогнозируется, как будет выглядеть первая международная лунная станция. В виртуальной реальности можно увидеть лунную базу изнутри и снаружи, подготовить скафандр к выходу из базы, прокатиться на луноходе, собрать и изучить образцы лунного грунта, развернуть солнечные батареи и увидеть, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле.Презентация четырех проектов дополненной и виртуальной реальности РИА Новости "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция" проходят в рамках Дня космонавтики на ВДНХ в Москве с 12 по 15 апреля.
https://ria.ru/20210201/proekt-1595558241.html
земля
луна
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/43/1551764348_152:0:2811:1994_1920x0_80_0_0_95ded7f82e90a67ab12fd80f84a9e1c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, луна, москва, наса, европейское космическое агентство, роскосмос
18:09 12.04.2022 (обновлено: 18:11 12.04.2022)
 
Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ

Летчик-космонавт Федор Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, российский летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин опробовал VR-проект "Лунная станция 2038" от РИА Новости, открытый в центре в честь дня космонавтики, передает корреспондент агентства.
"Спасибо большое! Всегда приятно видеть интересные проекты, повышающие интерес молодежи к изучению космоса и обучению нашей профессии", - заявил Юрчихин.
Проект РИА Новости Лунная станция опубликован на платформе STEAM
1 февраля 2021, 18:49
Проект РИА Новости "Лунная станция" опубликован на платформе STEAM
VR-проект "Лунная станция" создан на основе разработок, программ, чертежей и проектов НАСА, "Роскосмоса", Европейского космического агентства и независимых специалистов, в нём прогнозируется, как будет выглядеть первая международная лунная станция. В виртуальной реальности можно увидеть лунную базу изнутри и снаружи, подготовить скафандр к выходу из базы, прокатиться на луноходе, собрать и изучить образцы лунного грунта, развернуть солнечные батареи и увидеть, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле.
Презентация четырех проектов дополненной и виртуальной реальности РИА Новости "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция" проходят в рамках Дня космонавтики на ВДНХ в Москве с 12 по 15 апреля.
© РИА НовостиСкриншот из VR-истории "Лунная станция. Прогноз-реконструкция"
Скриншот из VR-истории Лунная станция. Прогноз-реконструкция - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости
Скриншот из VR-истории "Лунная станция. Прогноз-реконструкция"
 
Космос - РИА НаукаЗемляЛунаМоскваНАСАЕвропейское космическое агентствоРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала