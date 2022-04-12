https://ria.ru/20220412/stantsiya-1783178250.html

Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ

Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ - РИА Новости, 12.04.2022

Летчик-космонавт Юрчихин оценил VR-проект "Лунная станция 2038" на ВДНХ

Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, российский летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин опробовал VR-проект "Лунная станция 2038" от РИА... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:09

2022-04-12T18:09

2022-04-12T18:11

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, российский летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин опробовал VR-проект "Лунная станция 2038" от РИА Новости, открытый в центре в честь дня космонавтики, передает корреспондент агентства."Спасибо большое! Всегда приятно видеть интересные проекты, повышающие интерес молодежи к изучению космоса и обучению нашей профессии", - заявил Юрчихин.VR-проект "Лунная станция" создан на основе разработок, программ, чертежей и проектов НАСА, "Роскосмоса", Европейского космического агентства и независимых специалистов, в нём прогнозируется, как будет выглядеть первая международная лунная станция. В виртуальной реальности можно увидеть лунную базу изнутри и снаружи, подготовить скафандр к выходу из базы, прокатиться на луноходе, собрать и изучить образцы лунного грунта, развернуть солнечные батареи и увидеть, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле.Презентация четырех проектов дополненной и виртуальной реальности РИА Новости "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция" проходят в рамках Дня космонавтики на ВДНХ в Москве с 12 по 15 апреля.

https://ria.ru/20210201/proekt-1595558241.html

земля

луна

москва

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

космос - риа наука, земля, луна, москва, наса, европейское космическое агентство, роскосмос