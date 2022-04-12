https://ria.ru/20220412/ssha-1783157454.html

США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин

США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин согласен с теми, кто говорит, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:48

2022-04-12T16:48

2022-04-12T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

политика

владимир путин

сша

россия

украина

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласен с теми, кто говорит, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца."Многие говорят, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца, это и у нас говорят, на самом деле так оно и есть", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, сша, россия, украина