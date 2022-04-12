https://ria.ru/20220412/ssha-1783157454.html
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин согласен с теми, кто говорит, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:48
2022-04-12T16:48
2022-04-12T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
политика
владимир путин
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россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласен с теми, кто говорит, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца."Многие говорят, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца, это и у нас говорят, на самом деле так оно и есть", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, сша, россия, украина
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин
Путин: многие говорят что США готовы воевать до последнего украинца, так оно и есть