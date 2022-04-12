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США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ssha-1783157454.html
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин согласен с теми, кто говорит, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:48
2022-04-12T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
политика
владимир путин
сша
россия
украина
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласен с теми, кто говорит, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца."Многие говорят, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца, это и у нас говорят, на самом деле так оно и есть", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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политика, владимир путин, сша, россия, украина
16:48 12.04.2022
 
США готовы воевать до последнего украинца, заявил Путин

Путин: многие говорят что США готовы воевать до последнего украинца, так оно и есть

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласен с теми, кто говорит, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца.
"Многие говорят, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца, это и у нас говорят, на самом деле так оно и есть", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
16:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаВладимир ПутинСШАРоссияУкраина
 
 
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