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Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной

Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.04.2022

Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что подробно проинформировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о спецоперации на Украине и ходе переговоров с... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:22

2022-04-12T15:22

2022-04-12T15:57

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что подробно проинформировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о спецоперации на Украине и ходе переговоров с украинской стороной."Подробно проинформировал Александра Григорьевича о развитии специальной военной операции на Донбассе, в Украине и ходе переговорного процесса", - сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой.Российский лидер поблагодарил белорусскую сторону за помощь в организации переговоров.

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Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина, донбасс