https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783126860.html
Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной
Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.04.2022
Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что подробно проинформировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о спецоперации на Украине и ходе переговоров с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:22
2022-04-12T15:22
2022-04-12T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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александр лукашенко
россия
белоруссия
украина
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что подробно проинформировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о спецоперации на Украине и ходе переговоров с украинской стороной."Подробно проинформировал Александра Григорьевича о развитии специальной военной операции на Донбассе, в Украине и ходе переговорного процесса", - сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой.Российский лидер поблагодарил белорусскую сторону за помощь в организации переговоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина, донбасс
15:22 12.04.2022 (обновлено: 15:57 12.04.2022)
Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной
Президент Путин проинформировал Лукашенко о спецоперации и переговорах с Украиной