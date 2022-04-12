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В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО - РИА Новости, 12.04.2022
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В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО - РИА Новости, 12.04.2022
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО
Состав контингента НАТО, размещаемого в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, может быть увеличен на 900 человек и составить, таким образом, 3... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:36
2022-04-12T14:36
в мире
сша
чехия
нидерланды
нато
словакия
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ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Состав контингента НАТО, размещаемого в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, может быть увеличен на 900 человек и составить, таким образом, 3 тысячи военнослужащих, сообщила во вторник пресс-служба словацкого минобороны."В состав контингента НАТО в Словакии могут быть дополнительно включены 900 военнослужащих из Чехии, США, Германии и Словении. В общей сложности данная боевая группа насчитывала бы до 3 тысяч человек. Это решение уже одобрило правительство республики, его также должны рассмотреть депутаты Национального совета (парламента) Словакии", - говорится в сообщении.Таким образом, в состав контингента НАТО в Словакии после его увеличения вошли бы 1,2 тысячи военнослужащих Германии, 700 – Чехии, 600 – США, по 200 – Нидерландов и Словении, 100 – Польши.
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сша
чехия
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в мире, сша, чехия, нидерланды, нато, словакия
14:36 12.04.2022
 
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО

В Словакии могут дополнительно разместить 900 военных НАТО из Чехии, США и Германии

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
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ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Состав контингента НАТО, размещаемого в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, может быть увеличен на 900 человек и составить, таким образом, 3 тысячи военнослужащих, сообщила во вторник пресс-служба словацкого минобороны.
"В состав контингента НАТО в Словакии могут быть дополнительно включены 900 военнослужащих из Чехии, США, Германии и Словении. В общей сложности данная боевая группа насчитывала бы до 3 тысяч человек. Это решение уже одобрило правительство республики, его также должны рассмотреть депутаты Национального совета (парламента) Словакии", - говорится в сообщении.
Таким образом, в состав контингента НАТО в Словакии после его увеличения вошли бы 1,2 тысячи военнослужащих Германии, 700 – Чехии, 600 – США, по 200 – Нидерландов и Словении, 100 – Польши.
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