https://ria.ru/20220412/slovakiya-1783114126.html
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО - РИА Новости, 12.04.2022
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО
Состав контингента НАТО, размещаемого в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, может быть увеличен на 900 человек и составить, таким образом, 3... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:36
2022-04-12T14:36
2022-04-12T14:36
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ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Состав контингента НАТО, размещаемого в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, может быть увеличен на 900 человек и составить, таким образом, 3 тысячи военнослужащих, сообщила во вторник пресс-служба словацкого минобороны."В состав контингента НАТО в Словакии могут быть дополнительно включены 900 военнослужащих из Чехии, США, Германии и Словении. В общей сложности данная боевая группа насчитывала бы до 3 тысяч человек. Это решение уже одобрило правительство республики, его также должны рассмотреть депутаты Национального совета (парламента) Словакии", - говорится в сообщении.Таким образом, в состав контингента НАТО в Словакии после его увеличения вошли бы 1,2 тысячи военнослужащих Германии, 700 – Чехии, 600 – США, по 200 – Нидерландов и Словении, 100 – Польши.
https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783110832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чехия, нидерланды, нато, словакия
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО
В Словакии могут дополнительно разместить 900 военных НАТО из Чехии, США и Германии