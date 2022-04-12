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Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon - РИА Новости, 12.04.2022
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Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon
Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon - РИА Новости, 12.04.2022
Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon
Попавший под санкции гендиректор группы Ozon Александр Шульгин ушел со своего поста и вышел из совета директоров; для управления компанией будет создан... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:31
2022-04-12T18:44
новости компаний - экономика
экономика
александр шульгин
россия
ozon
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попавший под санкции гендиректор группы Ozon Александр Шульгин ушел со своего поста и вышел из совета директоров; для управления компанией будет создан коллегиальный орган с представителями топ-менеджмента, сообщает маркетплейс."Ozon... объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании после того, как Европейский союз и Австралия ввели в отношении него персональные санкции.... Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon", - говорится в сообщении.Отмечается, что новый орган управления будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью, "руководствуясь принципами коллегиального подхода к руководству компанией". Кроме того, финансовый директор Игорь Герасимов заменит Шульгина в качестве исполнительного директора в совете директоров."Мы очень благодарны Александру за его вклад в развитие Ozon и приверженность его успеху, и прежде всего за создание лучшей команды на рынке, которая за последние четыре года добилась роста бизнеса компании более чем в двадцать раз и превратила Ozon из небольшого интернет-магазина в ведущую платформу электронной коммерции с множеством дополнительных продуктовых вертикалей, таких как логистика, e-grocery и финтех", - подчеркнула председатель совета директоров Ozon Елена Ивашенцева.Уточняется, что при этом сама группа не находится под санкциями. Кроме того, 31 марта "Озон Банк" был исключен из списка граждан особых категорий и запрещенных лиц управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok. Общая выручка маркетплейса за 2021 год увеличилась на 71%, до 178,2 миллиарда рублей, а оборот от продаж товаров и услуг составил 448,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220301/ozon-1775736656.html
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017592.html
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новости компаний - экономика, экономика, александр шульгин, россия, ozon
18:31 12.04.2022 (обновлено: 18:44 12.04.2022)
 
Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon

Попавший под санкции гендиректор Ozon Шульгин покинул пост и вышел из совета директоров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Ozon Group Александр Шульгин
Генеральный директор Ozon Group Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор Ozon Group Александр Шульгин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Попавший под санкции гендиректор группы Ozon Александр Шульгин ушел со своего поста и вышел из совета директоров; для управления компанией будет создан коллегиальный орган с представителями топ-менеджмента, сообщает маркетплейс.
"Ozon... объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании после того, как Европейский союз и Австралия ввели в отношении него персональные санкции.... Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новый орган управления будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью, "руководствуясь принципами коллегиального подхода к руководству компанией". Кроме того, финансовый директор Игорь Герасимов заменит Шульгина в качестве исполнительного директора в совете директоров.
"Мы очень благодарны Александру за его вклад в развитие Ozon и приверженность его успеху, и прежде всего за создание лучшей команды на рынке, которая за последние четыре года добилась роста бизнеса компании более чем в двадцать раз и превратила Ozon из небольшого интернет-магазина в ведущую платформу электронной коммерции с множеством дополнительных продуктовых вертикалей, таких как логистика, e-grocery и финтех", - подчеркнула председатель совета директоров Ozon Елена Ивашенцева.
Уточняется, что при этом сама группа не находится под санкциями. Кроме того, 31 марта "Озон Банк" был исключен из списка граждан особых категорий и запрещенных лиц управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok. Общая выручка маркетплейса за 2021 год увеличилась на 71%, до 178,2 миллиарда рублей, а оборот от продаж товаров и услуг составил 448,3 миллиарда рублей.
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Новости компаний - ЭкономикаЭкономикаАлександр ШульгинРоссияOzon
 
 
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