https://ria.ru/20220412/shtaynmayer-1783163777.html

СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией

СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией - РИА Новости, 12.04.2022

СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией

Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы, сообщил во вторник РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:08

2022-04-12T17:08

2022-04-12T17:24

в мире

франк-вальтер штайнмайер

украина

германия

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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы, сообщил во вторник таблоид BILD со ссылкой на украинские правительственные круги.По информации издания, Штайнмайер планировал посетить Украину в среду, 13 апреля. В настоящий момент он находится с визитом в Польше. Однако Зеленский "не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве", в то время как "другие политики из ЕС могут прибыть", цитирует BILD слова анонимного источника.Это решение связано с "тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", пишет издание. Кроме того, Штайнмайер "был большим приверженцем спорного газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства", сообщил таблоид.По информации BILD, ведомство президента ФРГ получило "четкое заявление" из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет, однако в будущем такая встреча не исключена.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия