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СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией - РИА Новости, 12.04.2022
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СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией
СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией
Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы, сообщил во вторник РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:08
2022-04-12T17:24
в мире
франк-вальтер штайнмайер
украина
германия
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы, сообщил во вторник таблоид BILD со ссылкой на украинские правительственные круги.По информации издания, Штайнмайер планировал посетить Украину в среду, 13 апреля. В настоящий момент он находится с визитом в Польше. Однако Зеленский "не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве", в то время как "другие политики из ЕС могут прибыть", цитирует BILD слова анонимного источника.Это решение связано с "тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", пишет издание. Кроме того, Штайнмайер "был большим приверженцем спорного газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства", сообщил таблоид.По информации BILD, ведомство президента ФРГ получило "четкое заявление" из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет, однако в будущем такая встреча не исключена.
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия
17:08 12.04.2022 (обновлено: 17:24 12.04.2022)
 
СМИ: Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией

Bild: Зеленский отказался принять президента ФРГ Штайнмайера из-за его связей с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы, сообщил во вторник таблоид BILD со ссылкой на украинские правительственные круги.
По информации издания, Штайнмайер планировал посетить Украину в среду, 13 апреля. В настоящий момент он находится с визитом в Польше. Однако Зеленский "не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве", в то время как "другие политики из ЕС могут прибыть", цитирует BILD слова анонимного источника.
Это решение связано с "тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", пишет издание. Кроме того, Штайнмайер "был большим приверженцем спорного газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства", сообщил таблоид.
По информации BILD, ведомство президента ФРГ получило "четкое заявление" из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет, однако в будущем такая встреча не исключена.
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В миреФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаГермания
 
 
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