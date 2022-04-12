https://ria.ru/20220412/shinkai-1782924039.html
Вышел первый трейлер нового аниме Макото Синкая
Вышел первый трейлер нового аниме Макото Синкая - РИА Новости, 12.04.2022
Вышел первый трейлер нового аниме Макото Синкая
В Сети появился первый трейлер нового аниме Макота Синкая — "Судзумэ закрывает двери". Об этом сообщает Screen Rant. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T02:57
2022-04-12T02:57
2022-04-12T02:57
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер нового аниме Макота Синкая — "Судзумэ закрывает двери". Об этом сообщает Screen Rant. В ролике показаны фирменные приемы режиссера — зритель видит девочку-подростка, которая внезапно оказывается в фантастической среде. Героиня — 17-летняя Судзумэ. Однажды незнакомец рассказал ей о существовании некой двери. Вместе они находят ее на руинах в горах, и Судзумэ открывает вход. После этого по всей Японии начинают появляться загадочные двери, из-за чего происходят различные катастрофы. Девушка отправляется в путь, чтобы закрыть порталы. Мировая известность к Синкаю пришла в 2016 году после выхода его картины "Твое имя". Герои ленты — парень Таки из Токио и девушка Мицуха из провинции. Между ними устанавливается мистическая связь — они переселяются в тела друг друга, когда засыпают, и не понимают, почему так происходит. Планируется, что премьера новой ленты состоится в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20220408/hiddleston-1782461027.html
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новости культуры, кино и сериалы, аниме
Вышел первый трейлер нового аниме Макото Синкая
Макото Синкай выпустил первый трейлер аниме "Судзумэ закрывает двери"
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
В Сети появился первый трейлер нового аниме Макота Синкая — "Судзумэ закрывает двери". Об этом сообщает
Screen Rant.
В ролике показаны фирменные приемы режиссера — зритель видит девочку-подростка, которая внезапно оказывается в фантастической среде. Героиня — 17-летняя Судзумэ. Однажды незнакомец рассказал ей о существовании некой двери. Вместе они находят ее на руинах в горах, и Судзумэ открывает вход. После этого по всей Японии начинают появляться загадочные двери, из-за чего происходят различные катастрофы. Девушка отправляется в путь, чтобы закрыть порталы.
Мировая известность к Синкаю пришла в 2016 году после выхода его картины "Твое имя". Герои ленты — парень Таки из Токио и девушка Мицуха из провинции. Между ними устанавливается мистическая связь — они переселяются в тела друг друга, когда засыпают, и не понимают, почему так происходит.
Планируется, что премьера новой ленты состоится в ноябре 2022 года.