https://ria.ru/20220412/shinkai-1782924039.html

Вышел первый трейлер нового аниме Макото Синкая

Вышел первый трейлер нового аниме Макото Синкая - РИА Новости, 12.04.2022

Вышел первый трейлер нового аниме Макото Синкая

В Сети появился первый трейлер нового аниме Макота Синкая — "Судзумэ закрывает двери". Об этом сообщает Screen Rant. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:57

2022-04-12T02:57

2022-04-12T02:57

культура

новости культуры

кино и сериалы

аниме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782866560_137:0:2907:1558_1920x0_80_0_0_55188b323a3285d3c5ba21431540a20a.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер нового аниме Макота Синкая — "Судзумэ закрывает двери". Об этом сообщает Screen Rant. В ролике показаны фирменные приемы режиссера — зритель видит девочку-подростка, которая внезапно оказывается в фантастической среде. Героиня — 17-летняя Судзумэ. Однажды незнакомец рассказал ей о существовании некой двери. Вместе они находят ее на руинах в горах, и Судзумэ открывает вход. После этого по всей Японии начинают появляться загадочные двери, из-за чего происходят различные катастрофы. Девушка отправляется в путь, чтобы закрыть порталы. Мировая известность к Синкаю пришла в 2016 году после выхода его картины "Твое имя". Герои ленты — парень Таки из Токио и девушка Мицуха из провинции. Между ними устанавливается мистическая связь — они переселяются в тела друг друга, когда засыпают, и не понимают, почему так происходит. Планируется, что премьера новой ленты состоится в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20220408/hiddleston-1782461027.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, аниме