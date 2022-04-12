https://ria.ru/20220412/sberezheniya-1783016922.html

Россиянам посоветовали способ сохранения сбережений

Россиянам посоветовали способ сохранения сбережений - РИА Новости, 12.04.2022

Россиянам посоветовали способ сохранения сбережений

Разумным способом размещения россиянами средств в текущей ситуации являются вклады и сберегательные счета в рублях, а также облигации крупнейших российских... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:27

2022-04-12T03:27

2022-04-12T03:27

экономика

центральный банк рф (цб рф)

илья поляков

общество

москва

россия

росбанк

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Разумным способом размещения россиянами средств в текущей ситуации являются вклады и сберегательные счета в рублях, а также облигации крупнейших российских компаний, заявил в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.Он также рекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений, особенно в периоды динамичных изменений на финансовых рынках.По данным ЦБ, объем средств россиян в российских банках в феврале снизился на 3,5%, или на 1,2 триллиона рублей, и составил по итогам месяца 33,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220325/siluanov-1780172805.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), илья поляков, общество, москва, россия, росбанк