https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783202730.html

Джабаров: в условиях санкций России и Белоруссии нужно держаться вместе

Джабаров: в условиях санкций России и Белоруссии нужно держаться вместе - РИА Новости, 12.04.2022

Джабаров: в условиях санкций России и Белоруссии нужно держаться вместе

Когда на Россию и Беларусь обрушиваются мега-потоки санкций, главное – держаться вместе и не сдавать своих позиций, заявил член комиссии Парламентского Собрания РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:21

2022-04-12T20:21

2022-04-12T20:21

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

санкции

санкции в отношении россии

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Когда на Россию и Беларусь обрушиваются мега-потоки санкций, главное – держаться вместе и не сдавать своих позиций, заявил член комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Владимир Джабаров."Когда Россию и Беларусь пытаются изолировать, когда на нас обрушиваются мега-потоки санкций, нам надо держаться как можно ближе друг к другу и показывать, что мы своих позиций терять не намерены. Яркий пример тому – сегодняшняя встреча двух президентов на космодроме Восточный. И союзное Парламентское Собрание, членом которого я являюсь, должно следовать тенденции углубления сотрудничества наших стран", — сказал Джабаров на прошедшей во вторник на площадке МИА "Россия сегодня" международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".По словам Джабарова, он не сомневается, что представители Белоруссии вполне могут занять ниши ушедших западных производителей и возместить эту потерю."И мы можем предложить Беларуси немало. Готовы работать по вопросам создания совместных предприятий. Есть куда двигаться", - сказал Джабаров.Высказался Джабаров и по поводу очередного пакета западных санкций."Мне казалось, запасы санкций уже исчерпаны. Но нет – вчера прочел, что в пятый пакет санкций попали цветы. И заявлено, что будет разрабатываться шестой пакет санкций, – они на потоке. Кошки туда уже попали – осталось внести мышек. Но, я думаю, наш удар тоже может быть чувствительным. Поэтому мы призываем наших западных партнеров остановиться. И думать о том, как восстанавливать отношения, а не добивать их", - подытожил Джабаров.

https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, санкции, санкции в отношении россии, миа "россия сегодня"