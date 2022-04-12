https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783202730.html
Джабаров: в условиях санкций России и Белоруссии нужно держаться вместе
Джабаров: в условиях санкций России и Белоруссии нужно держаться вместе - РИА Новости, 12.04.2022
Джабаров: в условиях санкций России и Белоруссии нужно держаться вместе
Когда на Россию и Беларусь обрушиваются мега-потоки санкций, главное – держаться вместе и не сдавать своих позиций, заявил член комиссии Парламентского Собрания РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:21
2022-04-12T20:21
2022-04-12T20:21
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
санкции
санкции в отношении россии
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Когда на Россию и Беларусь обрушиваются мега-потоки санкций, главное – держаться вместе и не сдавать своих позиций, заявил член комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Владимир Джабаров."Когда Россию и Беларусь пытаются изолировать, когда на нас обрушиваются мега-потоки санкций, нам надо держаться как можно ближе друг к другу и показывать, что мы своих позиций терять не намерены. Яркий пример тому – сегодняшняя встреча двух президентов на космодроме Восточный. И союзное Парламентское Собрание, членом которого я являюсь, должно следовать тенденции углубления сотрудничества наших стран", — сказал Джабаров на прошедшей во вторник на площадке МИА "Россия сегодня" международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".По словам Джабарова, он не сомневается, что представители Белоруссии вполне могут занять ниши ушедших западных производителей и возместить эту потерю."И мы можем предложить Беларуси немало. Готовы работать по вопросам создания совместных предприятий. Есть куда двигаться", - сказал Джабаров.Высказался Джабаров и по поводу очередного пакета западных санкций."Мне казалось, запасы санкций уже исчерпаны. Но нет – вчера прочел, что в пятый пакет санкций попали цветы. И заявлено, что будет разрабатываться шестой пакет санкций, – они на потоке. Кошки туда уже попали – осталось внести мышек. Но, я думаю, наш удар тоже может быть чувствительным. Поэтому мы призываем наших западных партнеров остановиться. И думать о том, как восстанавливать отношения, а не добивать их", - подытожил Джабаров.
https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, санкции, санкции в отношении россии, миа "россия сегодня"
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Когда на Россию и Беларусь обрушиваются мега-потоки санкций, главное – держаться вместе и не сдавать своих позиций, заявил член комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Владимир Джабаров.
"Когда Россию
и Беларусь
пытаются изолировать, когда на нас обрушиваются мега-потоки санкций, нам надо держаться как можно ближе друг к другу и показывать, что мы своих позиций терять не намерены. Яркий пример тому – сегодняшняя встреча двух президентов на космодроме Восточный. И союзное Парламентское Собрание, членом которого я являюсь, должно следовать тенденции углубления сотрудничества наших стран", — сказал Джабаров на прошедшей во вторник на площадке МИА "Россия сегодня" международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".
По словам Джабарова, он не сомневается, что представители Белоруссии вполне могут занять ниши ушедших западных производителей и возместить эту потерю.
"И мы можем предложить Беларуси немало. Готовы работать по вопросам создания совместных предприятий. Есть куда двигаться", - сказал Джабаров.
Высказался Джабаров и по поводу очередного пакета западных санкций.
"Мне казалось, запасы санкций уже исчерпаны. Но нет – вчера прочел, что в пятый пакет санкций попали цветы. И заявлено, что будет разрабатываться шестой пакет санкций, – они на потоке. Кошки туда уже попали – осталось внести мышек. Но, я думаю, наш удар тоже может быть чувствительным. Поэтому мы призываем наших западных партнеров остановиться. И думать о том, как восстанавливать отношения, а не добивать их", - подытожил Джабаров.