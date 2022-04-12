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Япония ввела дополнительные санкции против России - РИА Новости, 12.04.2022
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Япония ввела дополнительные санкции против России
Япония ввела дополнительные санкции против России - РИА Новости, 12.04.2022
Япония ввела дополнительные санкции против России
Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T03:54
2022-04-12T11:22
экономика
япония
альфа-банк
сбербанк россии
россия
в мире
санкции в отношении россии
вмф рф
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ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД.Среди физических лиц, активы которых замораживает Токио, — члены Государственной думы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие. Из военнослужащих под санкции попали главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и другие. В соответствии с российским законодательством, российские депутаты и государственные служащие не могу иметь зарубежные активы.Среди организаций в список ограничительных мер включены АО "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова и другие.Также в перечень дополнительных санкций добавлены Сбербанк и Альфа-банк. Токио заморозит их активы и запретит с ними любые транзакции. Кроме того, вводится запрет на новые прямые инвестиции в Россию.Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды, с 19 апреля также устанавливается запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования, а также алкоголя из России.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220412/ugol-1783019384.html
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экономика, япония, альфа-банк, сбербанк россии, россия, в мире, санкции в отношении россии, вмф рф, токио
03:54 12.04.2022 (обновлено: 11:22 12.04.2022)
 
Япония ввела дополнительные санкции против России

Япониия ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД.
Среди физических лиц, активы которых замораживает Токио, — члены Государственной думы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие. Из военнослужащих под санкции попали главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и другие. В соответствии с российским законодательством, российские депутаты и государственные служащие не могу иметь зарубежные активы.
Среди организаций в список ограничительных мер включены АО "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова и другие.
Также в перечень дополнительных санкций добавлены Сбербанк и Альфа-банк. Токио заморозит их активы и запретит с ними любые транзакции. Кроме того, вводится запрет на новые прямые инвестиции в Россию.
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Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды, с 19 апреля также устанавливается запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования, а также алкоголя из России.
"Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", и намерены предпринимать надлежащие меры", — сказал министр.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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ЭкономикаЯпонияАльфа-банкСбербанк РоссииРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииВМФ РФТокио
 
 
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