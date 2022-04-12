https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017592.html

Япония ввела дополнительные санкции против России

Япония ввела дополнительные санкции против России - РИА Новости, 12.04.2022

Япония ввела дополнительные санкции против России

Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:54

2022-04-12T03:54

2022-04-12T11:22

экономика

япония

альфа-банк

сбербанк россии

россия

в мире

санкции в отношении россии

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2a17cf1c2e7923aea2e71256cbf80547.jpg

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД.Среди физических лиц, активы которых замораживает Токио, — члены Государственной думы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие. Из военнослужащих под санкции попали главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и другие. В соответствии с российским законодательством, российские депутаты и государственные служащие не могу иметь зарубежные активы.Среди организаций в список ограничительных мер включены АО "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова и другие.Также в перечень дополнительных санкций добавлены Сбербанк и Альфа-банк. Токио заморозит их активы и запретит с ними любые транзакции. Кроме того, вводится запрет на новые прямые инвестиции в Россию.Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды, с 19 апреля также устанавливается запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования, а также алкоголя из России.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220412/ugol-1783019384.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

япония

россия

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, япония, альфа-банк, сбербанк россии, россия, в мире, санкции в отношении россии, вмф рф, токио