https://ria.ru/20220412/rubl-1783139708.html

Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко

Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2022

Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию устраивает торговля в российских рублях. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:56

2022-04-12T15:56

2022-04-12T16:14

владимир путин

александр лукашенко

экономика

белоруссия

россия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию устраивает торговля в российских рублях."Наконец-то мы стали торговать за российские рубли - и газ покупать, и нефть, и прочее и прочее. И нас это устраивает", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220412/putin-1783128519.html

белоруссия

россия

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владимир путин, александр лукашенко, экономика, белоруссия, россия