https://ria.ru/20220412/rubl-1783139708.html
Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко
Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2022
Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию устраивает торговля в российских рублях. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:56
2022-04-12T15:56
2022-04-12T16:14
владимир путин
александр лукашенко
экономика
белоруссия
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию устраивает торговля в российских рублях."Наконец-то мы стали торговать за российские рубли - и газ покупать, и нефть, и прочее и прочее. И нас это устраивает", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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владимир путин, александр лукашенко, экономика, белоруссия, россия
15:56 12.04.2022 (обновлено: 16:14 12.04.2022)
Белоруссию устраивает торговля в российских рублях, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск устраивает торговля в российских рублях