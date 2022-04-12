https://ria.ru/20220412/rid-1783062126.html

Кассационный суд снял с рассмотрения дело американца Рида

Кассационный суд снял с рассмотрения дело американца Рида - РИА Новости, 12.04.2022

Кассационный суд снял с рассмотрения дело американца Рида

Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с рассмотрения дело американца Тревора Рида, чтобы предоставить осуждённому возможность ознакомиться с... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:37

2022-04-12T11:37

2022-04-12T12:05

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с рассмотрения дело американца Тревора Рида, чтобы предоставить осуждённому возможность ознакомиться с материалами, передаёт корреспондент РИА Новости."Суд постановил: снять дело Рида с кассационного рассмотрения и направить в Головинский суд Москвы для организации дополнительного ознакомления Тревора Рида с материалами дела", - огласил решение судья.Как пояснил РИА Новости адвокат Сергей Никитенков, для ознакомления с делом Рида могут доставить в Москву, либо направить материалы по месту отбывания наказания. Кассационную жалобу теперь рассмотрят "приблизительно через два месяца", полагает он.Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20220412/rid-1783053597.html

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россия, сша, москва, тревор рид, происшествия