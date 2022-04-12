Рейтинг@Mail.ru
Блинкен: Индия может сама формулировать реакцию на события на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/reaktsiya-1783013748.html
Блинкен: Индия может сама формулировать реакцию на события на Украине
Блинкен: Индия может сама формулировать реакцию на события на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Блинкен: Индия может сама формулировать реакцию на события на Украине
США считают, что Индия вправе сама формулировать реакцию на события на Украине, но призывают все страны добиваться прекращения конфликта, заявил госсекретарь... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T01:18
2022-04-12T01:18
энтони блинкен
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:16:3110:1765_1920x0_80_0_0_cbdeeda1f51a05aef6b1f39f2e2970e1.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США считают, что Индия вправе сама формулировать реакцию на события на Украине, но призывают все страны добиваться прекращения конфликта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы считаем важным, чтобы все страны, особенно обладающие рычагами влияния, добивались от Путина окончания войны", — добавил Блинкен.Госсекретарь отметил жесткие заявления индийских властей с осуждением гибели гражданских лиц на Украине и призывом к независимому расследованию. Он также похвалил Индию за значительную гуманитарную помощь Украине, особенно медикаментами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/indiya-1783013034.html
https://ria.ru/20220412/obmen-1783012215.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a69791fec754ede070c43ff948188fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энтони блинкен, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
01:18 12.04.2022
 
Блинкен: Индия может сама формулировать реакцию на события на Украине

Блинкен: США признают право Индии самой формулировать реакцию на события на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США считают, что Индия вправе сама формулировать реакцию на события на Украине, но призывают все страны добиваться прекращения конфликта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Индия должна сама определиться с подходами к этому вызову. Мы ведем консультации со всеми нашими союзниками и партнерами на тему последствий войны Путина, бедствий, которые причиняются народу Украины", — заявил он на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран.

"Мы считаем важным, чтобы все страны, особенно обладающие рычагами влияния, добивались от Путина окончания войны", — добавил Блинкен.
Госсекретарь отметил жесткие заявления индийских властей с осуждением гибели гражданских лиц на Украине и призывом к независимому расследованию. Он также похвалил Индию за значительную гуманитарную помощь Украине, особенно медикаментами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
00:56
Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
00:25
Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере
 
Энтони БлинкенВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала