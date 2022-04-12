Блинкен: Индия может сама формулировать реакцию на события на Украине
Блинкен: США признают право Индии самой формулировать реакцию на события на Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США считают, что Индия вправе сама формулировать реакцию на события на Украине, но призывают все страны добиваться прекращения конфликта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Индия должна сама определиться с подходами к этому вызову. Мы ведем консультации со всеми нашими союзниками и партнерами на тему последствий войны Путина, бедствий, которые причиняются народу Украины", — заявил он на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран.
"Мы считаем важным, чтобы все страны, особенно обладающие рычагами влияния, добивались от Путина окончания войны", — добавил Блинкен.
Госсекретарь отметил жесткие заявления индийских властей с осуждением гибели гражданских лиц на Украине и призывом к независимому расследованию. Он также похвалил Индию за значительную гуманитарную помощь Украине, особенно медикаментами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.