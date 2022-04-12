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Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения
Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения - РИА Новости, 12.04.2022
Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал помочь республике в развитии собственного ракетостроения и... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:39
2022-04-12T17:39
космос - риа наука
белоруссия
россия
бук (зенитный ракетный комплекс)
прибалтика
александр лукашенко
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал помочь республике в развитии собственного ракетостроения и разработке ракеты "в рамках международного права"."Президент еще на прошлой встрече мне пообещал… Мы делаем более современную ракету в рамках существующего международного права. Он пообещал помочь в этом плане, чтобы мы не телепались годами при создании управления этой ракетой", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.Он также обратил внимание на сложную военную обстановку в регионе. "Мы видим, что происходит (в мире – ред.). Мы видим, как американцы не только Украину, но и наши западные соседки - Польшу, Прибалтику - подталкивают к противостоянию Беларуси", - отметил Лукашенко. По его словам, в этой ситуации Россия поможет, если нужно, своему "младшему брату" - Белоруссии.Белоруссия в последние годы активно развивает собственное ракетостроение. В частности, реализуется большой проект по созданию ракеты дальностью до 300 километров для белорусской РСЗО "Полонез". Кроме того, белорусский военпром работает по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук".
https://ria.ru/20220412/otnosheniya-1782921069.html
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html
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космос - риа наука, белоруссия, россия, бук (зенитный ракетный комплекс), прибалтика, александр лукашенко, владимир путин
17:39 12.04.2022
 
Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения

Президент Лукашенко: Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал помочь республике в развитии собственного ракетостроения и разработке ракеты "в рамках международного права".
"Президент еще на прошлой встрече мне пообещал… Мы делаем более современную ракету в рамках существующего международного права. Он пообещал помочь в этом плане, чтобы мы не телепались годами при создании управления этой ракетой", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.
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Он также обратил внимание на сложную военную обстановку в регионе. "Мы видим, что происходит (в мире – ред.). Мы видим, как американцы не только Украину, но и наши западные соседки - Польшу, Прибалтику - подталкивают к противостоянию Беларуси", - отметил Лукашенко. По его словам, в этой ситуации Россия поможет, если нужно, своему "младшему брату" - Белоруссии.
Белоруссия в последние годы активно развивает собственное ракетостроение. В частности, реализуется большой проект по созданию ракеты дальностью до 300 километров для белорусской РСЗО "Полонез". Кроме того, белорусский военпром работает по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
16:39
Лукашенко заявил о желании полететь в космос
 
Космос - РИА НаукаБелоруссияРоссияБук (зенитный ракетный комплекс)ПрибалтикаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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