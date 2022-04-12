Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения
Президент Лукашенко: Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал помочь республике в развитии собственного ракетостроения и разработке ракеты "в рамках международного права".
"Президент еще на прошлой встрече мне пообещал… Мы делаем более современную ракету в рамках существующего международного права. Он пообещал помочь в этом плане, чтобы мы не телепались годами при создании управления этой ракетой", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.
Он также обратил внимание на сложную военную обстановку в регионе. "Мы видим, что происходит (в мире – ред.). Мы видим, как американцы не только Украину, но и наши западные соседки - Польшу, Прибалтику - подталкивают к противостоянию Беларуси", - отметил Лукашенко. По его словам, в этой ситуации Россия поможет, если нужно, своему "младшему брату" - Белоруссии.
Белоруссия в последние годы активно развивает собственное ракетостроение. В частности, реализуется большой проект по созданию ракеты дальностью до 300 километров для белорусской РСЗО "Полонез". Кроме того, белорусский военпром работает по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук".