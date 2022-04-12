https://ria.ru/20220412/raketostroenie-1783171894.html

Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения

Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения - РИА Новости, 12.04.2022

Россия поможет Белоруссии в развитии ракетостроения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал помочь республике в развитии собственного ракетостроения и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:39

2022-04-12T17:39

2022-04-12T17:39

космос - риа наука

белоруссия

россия

бук (зенитный ракетный комплекс)

прибалтика

александр лукашенко

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал помочь республике в развитии собственного ракетостроения и разработке ракеты "в рамках международного права"."Президент еще на прошлой встрече мне пообещал… Мы делаем более современную ракету в рамках существующего международного права. Он пообещал помочь в этом плане, чтобы мы не телепались годами при создании управления этой ракетой", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.Он также обратил внимание на сложную военную обстановку в регионе. "Мы видим, что происходит (в мире – ред.). Мы видим, как американцы не только Украину, но и наши западные соседки - Польшу, Прибалтику - подталкивают к противостоянию Беларуси", - отметил Лукашенко. По его словам, в этой ситуации Россия поможет, если нужно, своему "младшему брату" - Белоруссии.Белоруссия в последние годы активно развивает собственное ракетостроение. В частности, реализуется большой проект по созданию ракеты дальностью до 300 километров для белорусской РСЗО "Полонез". Кроме того, белорусский военпром работает по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук".

https://ria.ru/20220412/otnosheniya-1782921069.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html

белоруссия

россия

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, белоруссия, россия, бук (зенитный ракетный комплекс), прибалтика, александр лукашенко, владимир путин