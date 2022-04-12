https://ria.ru/20220412/putin-1783147066.html
Путин об антироссийской истерике: время все расставит на свои места
Путин об антироссийской истерике: время все расставит на свои места - РИА Новости, 12.04.2022
Путин об антироссийской истерике: время все расставит на свои места
Антироссийская истерика в Европе дает о себе знать, но время все расставит на свои места, Запад не понимает, что российский народ всегда сплачивается в сложных... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:14
2022-04-12T16:14
2022-04-12T17:19
в мире
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Антироссийская истерика в Европе дает о себе знать, но время все расставит на свои места, Запад не понимает, что российский народ всегда сплачивается в сложных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Антироссийская истерика дает о себе знать. Но время все расставит на свои места. Уверяю вас, когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с ростом инфляции… Беспрецедентный рост инфляции! Это будет отражаться на внутриполитических процессах", - сказал Путин."Они очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в РФ. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них у самих проблемы неизбежны. Они и нам хотят создать эти проблемы и создают. Да, в некоторых отраслях будет непросто. Мы справимся с этими сложностями", - добавил Путин.
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в мире, владимир путин
16:14 12.04.2022 (обновлено: 17:19 12.04.2022)
Путин об антироссийской истерике: время все расставит на свои места
Путин об антироссийской истерике в Европе: время все расставит на свои места