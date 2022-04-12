https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1782956053.html

Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту

Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту - РИА Новости, 12.04.2022

Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту

Эксперты по безопасности раскрыли простые правила, которые позволяют туристам проходить проверку в аэропорту максимально быстро, сообщает Mirror. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T06:44

2022-04-12T06:44

2022-04-12T06:44

туризм

новости - туризм

туризм

пассажиры

самолеты

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/79/1549907904_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_56525876f2baf5e86724f3146161ad41.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты по безопасности раскрыли простые правила, которые позволяют туристам проходить проверку в аэропорту максимально быстро, сообщает Mirror.Контролировать скорость досмотра пассажиры не могут, зато способны тщательно подготовиться, говорят специалисты. Во-первых, приезжайте в аэропорт заранее — в идеале за три часа до вылета, советуют эксперты. Что касается одежды, то нужно выбрать вещи, которые быстро снимаются, — как, например, кроссовки без шнурков или куртки без пуговиц, на молнии. Украшения, ремни и очки лучше сложить в ручную кладь, стоя в очереди, чтобы потом не перекладывать их в лоток. Верхнюю одежду нужно сразу положить в отдельные корзины, иначе может потребоваться повторный видеоконтроль.При опоздании лучше воспользоваться услугой ускоренной проверки безопасности, которая есть во многих аэропортах. Такие дополнительные траты сберегут нервные клетки. Еще один вариант — подойти к сотруднику и сообщить, что вы опаздываете. Он может помочь пройти все формальности, минуя очередь.

https://ria.ru/20220406/aksessuary-1781670484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, пассажиры, самолеты, аэропорты