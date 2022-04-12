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Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
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Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту
Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту - РИА Новости, 12.04.2022
Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту
Эксперты по безопасности раскрыли простые правила, которые позволяют туристам проходить проверку в аэропорту максимально быстро, сообщает Mirror. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T06:44
2022-04-12T06:44
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты по безопасности раскрыли простые правила, которые позволяют туристам проходить проверку в аэропорту максимально быстро, сообщает Mirror.Контролировать скорость досмотра пассажиры не могут, зато способны тщательно подготовиться, говорят специалисты. Во-первых, приезжайте в аэропорт заранее — в идеале за три часа до вылета, советуют эксперты. Что касается одежды, то нужно выбрать вещи, которые быстро снимаются, — как, например, кроссовки без шнурков или куртки без пуговиц, на молнии. Украшения, ремни и очки лучше сложить в ручную кладь, стоя в очереди, чтобы потом не перекладывать их в лоток. Верхнюю одежду нужно сразу положить в отдельные корзины, иначе может потребоваться повторный видеоконтроль.При опоздании лучше воспользоваться услугой ускоренной проверки безопасности, которая есть во многих аэропортах. Такие дополнительные траты сберегут нервные клетки. Еще один вариант — подойти к сотруднику и сообщить, что вы опаздываете. Он может помочь пройти все формальности, минуя очередь.
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новости - туризм, туризм, пассажиры, самолеты, аэропорты
06:44 12.04.2022
 
Названы способы быстро пройти досмотр в аэропорту

Эксперты рассказали, как пройти предполетный досмотр в аэропорту максимально быстро

© AP Photo / Seth WenigАгенты службы транспортной безопасности в международном аэропорту Ньюарк Либерти
Агенты службы транспортной безопасности в международном аэропорту Ньюарк Либерти - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты по безопасности раскрыли простые правила, которые позволяют туристам проходить проверку в аэропорту максимально быстро, сообщает Mirror.
Контролировать скорость досмотра пассажиры не могут, зато способны тщательно подготовиться, говорят специалисты.
Во-первых, приезжайте в аэропорт заранее — в идеале за три часа до вылета, советуют эксперты. Что касается одежды, то нужно выбрать вещи, которые быстро снимаются, — как, например, кроссовки без шнурков или куртки без пуговиц, на молнии.
Украшения, ремни и очки лучше сложить в ручную кладь, стоя в очереди, чтобы потом не перекладывать их в лоток. Верхнюю одежду нужно сразу положить в отдельные корзины, иначе может потребоваться повторный видеоконтроль.
При опоздании лучше воспользоваться услугой ускоренной проверки безопасности, которая есть во многих аэропортах. Такие дополнительные траты сберегут нервные клетки. Еще один вариант — подойти к сотруднику и сообщить, что вы опаздываете. Он может помочь пройти все формальности, минуя очередь.
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