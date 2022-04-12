https://ria.ru/20220412/proksi-voyna-1783150148.html

МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине

МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине

Главной целью Евросоюза на Украине является продолжение прокси-войны до последнего украинца, заявил МИД РФ. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:25

2022-04-12T16:25

2022-04-12T17:08

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

дискриминация

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главной целью Евросоюза на Украине является продолжение прокси-войны до последнего украинца, заявил МИД РФ."Из есовского лексикона пропали тезисы о необходимости политического решения, в поддержку переговоров. Понятно почему: политическое решение будет мешать их главной цели – продолжению прокси-войны до последнего украинца", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.По оценке министерства, "подобная "дипломатия" ЕС идет вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности, недопущению проявлений нацизма и дискриминации на нашем общем континенте".

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/putin-1783153960.html

украина

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евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, дискриминация