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МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/proksi-voyna-1783150148.html
МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине
МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине
Главной целью Евросоюза на Украине является продолжение прокси-войны до последнего украинца, заявил МИД РФ. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:25
2022-04-12T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
дискриминация
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главной целью Евросоюза на Украине является продолжение прокси-войны до последнего украинца, заявил МИД РФ."Из есовского лексикона пропали тезисы о необходимости политического решения, в поддержку переговоров. Понятно почему: политическое решение будет мешать их главной цели – продолжению прокси-войны до последнего украинца", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.По оценке министерства, "подобная "дипломатия" ЕС идет вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности, недопущению проявлений нацизма и дискриминации на нашем общем континенте".
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/putin-1783153960.html
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евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, дискриминация
16:25 12.04.2022 (обновлено: 17:08 12.04.2022)
 
МИД России назвал главную цель Евросоюза на Украине

МИД России: главная цель ЕС на Украине — продолжение прокси-войны до последнего человека

© РИА Новости / Илья ПиталевМужчины разбирают завалы во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
Мужчины разбирают завалы во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Мужчины разбирают завалы во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главной целью Евросоюза на Украине является продолжение прокси-войны до последнего украинца, заявил МИД РФ.
"Из есовского лексикона пропали тезисы о необходимости политического решения, в поддержку переговоров. Понятно почему: политическое решение будет мешать их главной цели – продолжению прокси-войны до последнего украинца", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.
По оценке министерства, "подобная "дипломатия" ЕС идет вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности, недопущению проявлений нацизма и дискриминации на нашем общем континенте".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
16:37В России
Украина является орудием Запада, заявил Путин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ миредискриминация
 
 
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