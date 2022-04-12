https://ria.ru/20220412/proizvodstvo-1783118797.html

В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе

В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе - РИА Новости, 12.04.2022

В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе

В Московской области планируют запустить производство для изготовления готовых блюд для магазинов и кафе, говорится в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:21

2022-04-12T15:21

2022-04-12T15:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области планируют запустить производство для изготовления готовых блюд для магазинов и кафе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода.Производить планируется полуфабрикаты, салаты, готовые завтраки, наггетсы, сэндвичи, паштеты, супы и другое. В рамках открытия предприятия планируется создать около 800 рабочих мест, добавили в министерстве."Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 2,5 миллиарда рублей, а производственные мощности завода рассчитаны на выпуск более 24 тысяч тонн готовой продукции в год, отвечающей всем современным требованиям", - приводят в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

https://ria.ru/20220407/importozameschenie-1782272515.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика