https://ria.ru/20220412/proizvodstvo-1783118797.html
В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе
В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе
В Московской области планируют запустить производство для изготовления готовых блюд для магазинов и кафе, говорится в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:21
2022-04-12T15:21
2022-04-12T15:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области планируют запустить производство для изготовления готовых блюд для магазинов и кафе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода.Производить планируется полуфабрикаты, салаты, готовые завтраки, наггетсы, сэндвичи, паштеты, супы и другое. В рамках открытия предприятия планируется создать около 800 рабочих мест, добавили в министерстве."Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 2,5 миллиарда рублей, а производственные мощности завода рассчитаны на выпуск более 24 тысяч тонн готовой продукции в год, отвечающей всем современным требованиям", - приводят в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика