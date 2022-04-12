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В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе - РИА Новости, 12.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220412/proizvodstvo-1783118797.html
В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе
В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе
В Московской области планируют запустить производство для изготовления готовых блюд для магазинов и кафе, говорится в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:21
2022-04-12T15:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области планируют запустить производство для изготовления готовых блюд для магазинов и кафе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода.Производить планируется полуфабрикаты, салаты, готовые завтраки, наггетсы, сэндвичи, паштеты, супы и другое. В рамках открытия предприятия планируется создать около 800 рабочих мест, добавили в министерстве."Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 2,5 миллиарда рублей, а производственные мощности завода рассчитаны на выпуск более 24 тысяч тонн готовой продукции в год, отвечающей всем современным требованиям", - приводят в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
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московская область (подмосковье), экономика
15:21 12.04.2022
 

В Подмосковье запустят производство готовых блюд для магазинов и кафе

© Public domain/Yelp Inc.Одноразовые контейнеры с едой
Одноразовые контейнеры с едой
© Public domain/Yelp Inc.
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московской области планируют запустить производство для изготовления готовых блюд для магазинов и кафе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода.
"На территории городского округа Серебряные Пруды в 2023 году планируется запустить производство высокотехнологичного завода по изготовлению полуфабрикатов и готовых блюд, сбыт которых может быть ориентирован не только на магазины, но и кафе", - сказано в сообщении.
Производить планируется полуфабрикаты, салаты, готовые завтраки, наггетсы, сэндвичи, паштеты, супы и другое. В рамках открытия предприятия планируется создать около 800 рабочих мест, добавили в министерстве.
"Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 2,5 миллиарда рублей, а производственные мощности завода рассчитаны на выпуск более 24 тысяч тонн готовой продукции в год, отвечающей всем современным требованиям", - приводят в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
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